ISSSTE realiza 192 cirugías robóticas en Torreón durante su primer año de operación

El programa de cirugía robótica del Hospital Regional de Alta Especialidad de Torreón, Coahuila, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ha beneficiado a 192 pacientes durante su primer año de funcionamiento, principalmente personas con distintos tipos de cáncer.

De acuerdo con el organismo, el programa comenzó el 15 de octubre de 2025 y ha permitido atender a derechohabientes de cinco entidades: Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Jalisco, mediante procedimientos asistidos por el robot Da Vinci.

La subdelegada médica del ISSSTE en Durango, Marcela Pelayo Nieto, explicó que para poner en marcha este servicio se integró un equipo de cinco cirujanos del hospital de Torreón y dos especialistas del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal, de Durango, con el acompañamiento de la directora del nosocomio de Coahuila, Margarita Martínez Moreno.

Entre los padecimientos atendidos se encuentran cáncer de próstata, riñón, cervicouterino, endometrio y colon, entre otros.

Como parte de los resultados, destacó una intervención realizada el pasado 15 de octubre, durante el primer aniversario del programa, a un paciente joven originario de Durango con cáncer de testículo, a quien se le practicó una linfadenectomía retroperitoneal para retirar ganglios linfáticos ubicados en la parte posterior del abdomen.

La operación estuvo a cargo de los especialistas Edgar Linden Castro, David Calvo Domínguez, Luis Jiménez Martínez, Fernando Nagore Ancora y David Villareal Vargas.

Pelayo Nieto explicó que, mediante la asistencia robótica, se realizaron incisiones de aproximadamente un centímetro, mientras que con una cirugía abierta habría sido necesaria una incisión de al menos 30 centímetros. El paciente continúa bajo seguimiento médico y presenta una evolución favorable.

La especialista señaló que esta tecnología permite ampliar la visibilidad del campo quirúrgico y mejorar la precisión de los procedimientos, además de favorecer una recuperación más rápida, estancias hospitalarias más cortas y menor dolor postoperatorio.

El ISSSTE, encabezado por Martí Batres Guadarrama, destacó que la incorporación de equipos de alta tecnología permite acercar procedimientos quirúrgicos especializados a un mayor número de derechohabientes.