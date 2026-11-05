Ciencia libre de crueldad: Así se cultiva piel humana en el laboratorio 

La creación de piel artificial en el laboratorio ha transformado la industria de la belleza al reemplazar el testeo en animales mediante biotecnología avanzada.

A través de modelos celulares tridimensionales que reproducen la anatomía humana, los científicos evalúan la seguridad de bases, labiales y cremas antes de su lanzamiento al mercado.

Los detalles de esta técnica fueron compartidos por Vanja Dankic, líder de Episkin (división biotecnológica de L'Oréal) en América Latina. La experta explicó la metodología para crear estos tejidos estandarizados a partir de donaciones biológicas y su impacto ético en la cosmética global.

Bioingeniería cosmética: así se cultiva piel humana en el laboratorio para eliminar el testeo animal Canva

¿De dónde provienen las células para fabricar piel en el laboratorio?

La base del tejido sintético se obtiene de remanentes de cirugías plásticas que normalmente se desecharían. Previo consentimiento informado de las personas intervenidas, las muestras ingresan a instalaciones biológicas para un análisis sanitario riguroso.

Para hacer epidermis humana reconstruida, tomamos los trozos de piel que se desechan en cirugías plásticas. Los llevamos al laboratorio, garantizamos que no haya bacterias o virus y luego separamos la epidermis de la dermis para aislar las células de nuestro interés y multiplicarlas."

Una vez cultivadas en placas bidimensionales, las células se conservan en bancos criogénicos con nitrógeno líquido. Esto permite recurrir a un reservorio celular homogéneo sin necesidad de tomar muestras de voluntarios para cada lote experimental.

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¿Cómo es el proceso de cultivo y maduración de la piel reconstruida?

La construcción del tejido requiere soportes especiales de policarbonato poroso donde los queratinocitos se alimentan con soluciones nutricionales ricas en vitaminas, proteínas y factores de crecimiento.

El secreto está en el medio que les damos: factores como FGF y EGF que dan señales para dividirse y diferenciarse. Además, deben estar en interfaz aire-líquido: el líquido abajo y las células en contacto con el aire, lo que les da orientación para organizarse tal como ocurre en el cuerpo humano."

El método tarda 17 días, pero tarda un mes para completar el proceso entero. Al concluir el periodo, el tejido desarrolla sus cuatro estratos esenciales: estrato córneo, granuloso, espinoso y basal, reproduciendo la arquitectura celular de la piel natural.

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¿Qué pruebas de seguridad se realizan sobre estos tejidos cosméticos?

El propósito primordial de esta bioingeniería es corroborar que los productos de uso diario no provoquen afecciones en los consumidores, empleando métodos reconocidos a nivel internacional.

Cuando hablamos de epidermis, las aplicaciones más utilizadas en el mundo son los ensayos de irritación y corrosión cutánea. Son protocolos validados por la OCDE, lo que significa que están regulados: las autoridades conocen exactamente el método y confían en los resultados a nivel global."

A la par de la piel, la división diseña modelos de epitelio corneal humano para medir la tolerancia ocular ante derrames accidentales de cosméticos o champú. Ambas plataformas conforman un sistema evaluativo que descarta toxicidades sin experimentar en especies vivas.

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¿Qué otros sectores utilizan la piel sintética creada para cosméticos?

Aunque la iniciativa nació impulsada por las exigencias del sector de la belleza, los tejidos biocompatibles se distribuyen semanalmente a diversas disciplinas científicas e industrias de consumo.

Quienes deben evaluar la seguridad en piel u ojos pueden usarlos. En América Latina destacan el sector de material escolar, como bolígrafos con los que dibujan los niños, juguetes, la agroindustria para proteger a quienes aplican agroquímicos de alta exposición y fabricantes de dispositivos médicos."

Investigadores universitarios utilizan estos modelos para estudiar la interacción del microbioma cutáneo, la respuesta dérmica frente a la contaminación combinada con radiación ultravioleta e incluso en bioimpresión 3D para analizar piel con dermatitis atópica.