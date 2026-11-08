¿Los juanetes pueden desaparecer? Ortopedista explica qué funciona y cuándo es necesaria una cirugía

Un hallux valgus, mejor conocido como juanete, puede comenzar como una simple molestia al calzar zapatos cerrados, pero detrás de esta visible protuberancia se esconde una alteración anatómica que puede transformar la mecánica entera de tu pie.

Esta historia comienza con el dedo gordo de tu pie cuando pierde su alineación y comienza a invadir el espacio de sus vecinos, toda la mecánica de tus pasos sufre un colapso silencioso y progresivo. Al caminar, el peso de tu cuerpo ya no se distribuye de manera natural, sino que altera drásticamente sus cargas.

Este desequilibrio desata un efecto dominó en el interior del calzado: la fricción y la presión constante sobre zonas que no estaban preparadas para recibirla provocan el nacimiento de callos dolorosos e incluso de pequeñas úlceras. Con el tiempo, los otros dedos, arrinconados y sometidos a esta nueva fuerza implacable, terminan encorvándose en lo que se conoce como "dedos en martillo".

El mito de los remedios rápidos

Ante las primeras molestias, es común recurrir a farmacias buscando soluciones mágicas, pero ¿realmente funcionan las plantillas, los separadores de dedos y las férulas nocturnas? Es por esto que le preguntamos a Jorge Cervantes Aguilar, médico cirujano ortopedista y traumatólogo, qué soluciones existen para esto.

En entrevista, el médico explicó que estos aditamentos pueden ayudar de cierta manera, pero no resuelven el problema de raíz.

“Ayudan de cierta manera, pero lo que realmente nos resuelve, por más simple que se escuche es la utilización de un calzado adecuado, un calzado ergonómico y cómodo”.

Esto implica elegir zapatos con una punta ancha que permita mover libremente los dedos, una suele cómoda y estable, tacón bajo y materiales flexibles que no ejerzan presión ni provoquen fricción sobre la protuberancia del pie.

También es importante elegir la talla correcta, probarse los zapatos de pie y caminar unos pasos antes de comprarlos para comprobar que no aprieten ni causen molestias.

El calzado cómodo no detiene necesariamente el avance de los juanetes

Aunque cambiar nuestros zapatos favoritos por opciones más anchas y ergonómicas es el paso lógico para aliviar el dolor, esto no es una cura.

Una vez que la estructura del hueso ha cedido y el juanete se ha formado, es imposible revertirlo, de hecho, ni siquiera los zapatos más cómodos o el uso de plantillas garantizan que se detenga el avance de la deformidad; en muchos pacientes, la protuberancia puede seguir creciendo y el dolor se agrava hasta el punto en que ya no toleran ni siquiera el calzado más suave.

“El calzado cómodo los puede ayudar, pero hay pacientes que no pueden ya ni su quiera tolerar el uso de un calzado con una punta más cerrada o inclusive con medicamento”, explicó el ortopedista.

Es entonces la corrección quirúrgica se perfila como el único camino para recuperar verdaderamente la movilidad.

¿Cualquier persona puede ser apto para una cirugía?

Aunque la alteración visual del pie puede generar inseguridad o incomodidad al usar cierto tipo de calzado, la regla de oro en los consultorios médicos es estricta: si el juanete no duele, no se opera.

El calzado estrecho podría provocar la aparición de juanetes Imagen generada con IA

Someterse a un procedimiento quirúrgico por motivos puramente estéticos está fuertemente desaconsejado, ya que toda intervención conlleva riesgos considerables, como cicatrices, hinchazón y un proceso de recuperación que puede tomar meses.

Antes de considerar el bisturí, los médicos recomiendan agotar absolutamente todas las opciones.

“Se está recomendado cuando la deformidad ya está causando dolor y limitación, ahí es cuando está recomendado. Si es meramente por un tema estético, inclusive no se recomienda hacer alguna cirugía"

También se recomienda cuando la desviación del dedo gordo comienza a provocar daños colaterales graves, como la aparición o posible dislocación de un dedo en martillo.

En este punto de quiebre, el tratamiento requiere forzosamente la evaluación de un cirujano especialista en pie y tobillo que diseñe un abordaje estrictamente individualizado, pues cada pie exige una solución a la medida para corregir su mecánica y devolverle al paciente su calidad de vida

¿El juanete podría regresar aún con cirugía?

Una de las mayores dudas —y temores— de quienes finalmente se deciden por el bisturí es si esta dolorosa protuberancia puede volver a formarse.

“Lo ideal es que no pase, ¿no? Pero muchas veces depende de la habilidad del cirujano y depende de la planificación del mismo. Por eso sí es importante acudir con un especialista en pie y tobillo que nos ayude principalmente a que no suceda eso".

De hecho, el ortopedista Jorge Cervantes cuenta que en México existe un alto índice de cirugías de revisión —es decir, pacientes que deben volver a operarse— debido a una mala planeación o a una ejecución incorrecta del procedimiento.

Aunque, la responsabilidad de que el juanete no regrese no recae únicamente en el quirófano, también está fuertemente asociada a la anatomía y los hábitos del propio paciente. Factores como el tipo de pisada, la postura general e incluso nuestra forma de caminar influyen en la mecánica del pie todos los días.

bgpa