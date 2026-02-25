¿Qué tan cerca está la píldora anticonceptiva para hombres? Estos son sus avances

Hasta ahora, cuando se habla de métodos anticonceptivos, aunque existen opciones para hombres como el condón, todavía no hay una píldora anticonceptiva masculina disponible en el mercado.

Sin embargo, esto podría cambiar. El método anticonceptivo YCT-529, que inició sus primeros ensayos clínicos en 2023, continúa despertando interés por ser una alternativa no hormonal que ayudaría en la prevención del embarazo.

Avances del anticonceptivo masculino: ¿por qué antes no existía?

El especialista Ariel Vilchis, integrante del Programa de Estudios de Género en Salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que durante años sí hubo investigaciones sobre anticonceptivos para hombres, pero muchas no lograron avanzar a ensayos clínicos.

La razón principal fueron los efectos secundarios detectados en etapas tempranas.

Muchas investigaciones se dejaron en sus primeras fases; es decir, no pasaron al ensayo clínico porque se encontraron algunos efectos secundarios en los usuarios”, señaló el especialista.

Este contexto ayuda a entender por qué, hasta ahora, las opciones anticonceptivas masculinas han sido limitadas.

Avances de píldora anticonceptiva para hombres Foto: Canva

¿Cómo funciona la píldora anticonceptiva para hombres YCT-529?

A diferencia de otros métodos en estudio, YCT-529 no contiene hormonas. Su mecanismo se basa en bloquear el ácido retinoico, una molécula derivada de la vitamina A que participa en la producción y maduración de los espermatozoides.

Al inhibir esta sustancia, el medicamento impide que el esperma madure correctamente, lo que evitaría el embarazo sin alterar los niveles hormonales del hombre.

Este enfoque no hormonal es precisamente lo que ha generado mayor expectativa entre la comunidad científica.

Avances de píldora anticonceptiva para hombres Foto: Canva

Resultados de la Fase 1: lo que se sabe hasta ahora

De acuerdo con información difundida por la UNAM, basada en el artículo científico “Safety and pharmacokinetics of the non-hormonal male contraceptive YCT-529”, el estudio de Fase 1 incluyó a 16 hombres voluntarios.

Los participantes recibieron dosis orales únicas de 10, 30, 90 o 180 mg en ayunas. Los resultados mostraron que el medicamento fue tolerado y no provocó efectos adversos graves ni alteraciones hormonales.

No obstante, los investigadores aclararon que esta primera fase solo evaluó la seguridad del fármaco. Aún falta analizar su eficacia anticonceptiva en estudios posteriores.

Avances de píldora anticonceptiva para hombres Foto: Canva

Beneficios del anticonceptivo masculino en desarrollo

Entre los principales beneficios que destaca el especialista se encuentran:

No contiene hormonas , lo que podría reducir efectos secundarios en comparación con métodos hormonales.

, lo que podría reducir efectos secundarios en comparación con métodos hormonales. Hasta el momento, no se han identificado efectos adversos graves.

Esto representa un avance hacia una responsabilidad compartida en la prevención del embarazo.

Avances de píldora anticonceptiva para hombres Foto: Canva

Aunque YCT-529 todavía no se comercializa, su desarrollo ha abierto nuevamente la conversación sobre la importancia de contar con más métodos anticonceptivos para hombres.

La posibilidad de que exista una píldora anticonceptiva masculina segura y eficaz no solo ampliaría las opciones disponibles, sino que también podría transformar la manera en que las parejas toman decisiones sobre planificación familiar.