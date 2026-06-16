¿Afecta su masculinidad? Razones por las que los hombres van menos al médico

Los servicios médicos son fundamentales para todas las personas. Sin embargo, aunque hombres y mujeres pueden necesitar atención médica en distintos momentos de su vida, existe un factor que podría explicar por qué ellos acuden con menor frecuencia a consultas y revisiones preventivas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en 2022 se registró una diferencia de género entre quienes reportaron haber tenido una necesidad de salud. El 27.4 por ciento de las mujeres señaló haber requerido atención médica, frente al 21.6 por ciento de los hombres.

¿Por qué los hombres van menos al médico?

Según explicó Luz María Moreno Tetlacuilo, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, citada por su Gaceta, muchos hombres consideran que reconocer problemas de salud representa una amenaza para su masculinidad.

Esta percepción está relacionada con los estereotipos de género que, durante años, han reforzado la idea de que los hombres deben mostrarse fuertes, resistentes y evitar expresar vulnerabilidad, incluso cuando se trata de su bienestar físico o emocional.

Razones por las que los hombres van menos al médico

Además de los estereotipos asociados a la masculinidad, existen otros factores que influyen en que los hombres pospongan o eviten acudir a atención médica de manera preventiva.

Luz María Moreno también señaló desde 2018 que una de las principales barreras es la incompatibilidad entre los horarios laborales con los de atención de las clínicas y centros de salud.

A esto se suma la falta de permisos o facilidades laborales para acudir a consultas médicas, lo que provoca que muchos hombres solo busquen ayuda cuando los síntomas ya son más severos o difíciles de ignorar.

¿Por qué los hombres van menos al médico? La masculinidad influye en el cuidado de su salud Foto: Canva

¿Cómo afecta esta situación a los hombres?

No acudir a revisiones periódicas puede tener consecuencias importantes para la salud. En muchos casos, por evitar sentirse vulnerables o minimizar sus molestias, algunos hombres no expresan lo que sienten ni buscan atención especializada a tiempo.

De acuerdo con la especialista, a diferencia de las mujeres, es más frecuente observar hospitalizaciones de hombres por enfermedades que pudieron haberse detectado y tratado oportunamente, sin necesidad de llegar a etapas más complicadas.

Por ello, fomentar una cultura del autocuidado y la prevención es clave para mejorar la calidad de vida y reducir riesgos innecesarios.

¿Por qué los hombres van menos al médico? La masculinidad influye en el cuidado de su salud Foto: Canva

¿Cómo cuidar la salud?

Adoptar hábitos saludables puede ayudar en el bienestar y a prevenir enfermedades. Algunas recomendaciones, de acuerdo con Mayo Clinic, son:

Llevar una alimentación equilibrada.

Llevar una alimentación equilibrada. Realizar actividad física de manera regular.

Dormir las horas necesarias y mantenerse bien hidratado.

Acudir a revisiones médicas preventivas.

Aprender a manejar el estrés.

Dedicar tiempo a actividades y pasatiempos que generen bienestar emocional.

¿Por qué los hombres van menos al médico? La masculinidad influye en el cuidado de su salud Foto: Canva

Cuidar la salud no es una señal de debilidad. Escuchar al cuerpo, atender cualquier síntoma inusual y acudir con especialistas cuando sea necesario puede hacer una gran diferencia. La prevención sigue siendo una de las herramientas más importantes para vivir mejor.