¿Qué debe hacer una mujer con enfermedad del corazón antes de buscar un embarazo?

Una prueba de embarazo positiva no debería ser el primer momento en que una mujer con problemas del corazón consulte cómo puede afectarle la gestación. Lo ideal es que esa conversación ocurra antes, cuando todavía existe tiempo para revisar su estado de salud y tomar decisiones sin la presión de un embarazo en curso.

Esto importa porque durante nueve meses el corazón trabaja con una carga mayor, pues aumenta la cantidad de sangre que circula, se acelera la frecuencia cardiaca y el órgano debe bombear más para cubrir las necesidades de la madre y del bebé. Las guías europeas más recientes recomiendan que las mujeres con enfermedad cardiovascular reciban asesoría desde la etapa previa a la concepción y, cuando el riesgo es elevado, sean atendidas por un equipo especializado en embarazo y corazón.

¿Cuál es el primer paso antes de buscar un embarazo?

La primera acción es pedir una valoración con el cardiólogo antes de suspender el anticonceptivo o intentar concebir. Esta consulta debe determinar qué enfermedad tiene la mujer, qué tan estable se encuentra, cómo funciona su corazón y si necesita estudios o tratamiento antes del embarazo.

Héctor Moreno Plata, especialista en medicina materno fetal y profesor del Tecnológico de Monterrey, explica que, en una paciente con cardiopatía conocida, primero debe comprobarse que no exista un deterioro reciente.

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En su práctica recomienda valorar el embarazo después de mantener alrededor de seis meses de estabilidad clínica y acudir con medicina materno fetal aproximadamente dos meses antes de intentarlo.

“Primero es tener la evaluación con el cardiólogo, tener seis meses de estabilidad, luego hacer la evaluación por el materno fetal y entonces sí buscar el embarazo”, resume el especialista.

Esto no representa un plazo idéntico para todas las pacientes: el tiempo dependerá del diagnóstico, los síntomas, los estudios y el tratamiento de cada mujer.

Dos especialistas, un mismo plan

La vigilancia no debería quedar únicamente en manos del ginecólogo o del cardiólogo. Lo recomendable es formar un equipo que incluya cardiología y medicina materno fetal, especialidad dedicada a los embarazos con condiciones que pueden elevar el riesgo para la madre o el bebé.

Este equipo debe revisar los medicamentos, calcular el riesgo individual, anticipar la frecuencia de las consultas y discutir desde antes dónde sería más seguro atender el embarazo y el nacimiento. Las recomendaciones internacionales también respaldan la atención mediante equipos de cardioobstetricia para acompañar a la mujer antes, durante y después del parto.

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¿Qué es una cardiopatía valvular?

Las cardiopatías valvulares afectan las válvulas que regulan el paso de sangre dentro del corazón, imagina que son como puertas que se abren y cierran entre sus distintas cavidades, aunque médicamente se trata de estructuras de tejido que mantienen la sangre avanzando en la dirección correcta.

Cuando una válvula se estrecha y deja pasar menos sangre se habla de estenosis. Cuando no cierra correctamente y permite que parte de la sangre retroceda se conoce como insuficiencia o regurgitación. La válvula mitral, ubicada entre la aurícula y el ventrículo izquierdos, puede endurecerse por fibrosis y dificultar el flujo sanguíneo.

El embarazo pone al corazón a trabajar más

Durante la gestación aumenta el volumen de sangre y el corazón late más rápido. Moreno Plata compara este proceso con una prueba natural de esfuerzo: una cardiopatía que antes no causaba molestias puede comenzar a manifestarse conforme avanza el embarazo.

Entre las señales que requieren valoración se encuentran falta de aire en reposo, sensación de ahogo, cansancio desproporcionado e hinchazón de piernas, manos, cara o abdomen. Algunas molestias pueden confundirse con cambios normales del embarazo, pero dejar de respirar con comodidad al estar sentada o acumular líquido más allá de lo habitual amerita atención médica.

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¿Qué estudios y medicamentos deben revisarse?

El cardiólogo puede solicitar un ecocardiograma, un ultrasonido que muestra cómo bombea el corazón y qué tan bien abren y cierran sus válvulas. En determinadas pacientes también será necesario revisar la presión pulmonar, el ritmo cardiaco, la capacidad física o el funcionamiento de una prótesis valvular.

Los medicamentos merecen especial atención. Una mujer con válvula mecánica suele necesitar anticoagulantes para evitar coágulos, pero algunos tratamientos requieren cambios de dosis o sustituciones durante el embarazo. No deben suspenderse por cuenta propia, porque tanto el medicamento como su retiro pueden representar riesgos. El esquema debe decidirse entre cardiología y medicina materno fetal.

¿Una enfermedad del corazón impide el embarazo?

No necesariamente. Muchas mujeres con enfermedades leves, moderadas y bien controladas pueden cursar un embarazo favorable con vigilancia especializada. Sin embargo, existen cardiopatías graves —como ciertas obstrucciones valvulares, hipertensión pulmonar o insuficiencia cardiaca avanzada— en las que el riesgo puede ser muy alto y debe explicarse de manera individual.

La respuesta, por tanto, no debe buscarse después de quedar embarazada. Una mujer con enfermedad del corazón debe acudir primero con su cardiólogo, revisar sus medicamentos y solicitar una consulta preconcepcional con medicina materno fetal. Planificar no elimina todos los riesgos, pero permite reconocerlos a tiempo y construir la ruta más segura posible para ella y para el futuro bebé.