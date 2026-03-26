¿Puedo tener un bebé si tengo epilepsia? Expertos explican los riesgos y cuidados

Si has tenido alguna crisis convulsiva y te preguntas si es posible embarazarte, o conoces a alguien que vive con esta condición y quiere ser mamá, esta información puede ayudarte a resolver algunas dudas.

Cuando una mujer desea tener un bebé, es importante tomar en cuenta diversos factores de salud. Algunas enfermedades pueden generar incertidumbre sobre si es posible o no convertirse en madre. En el caso de la epilepsia, muchas mujeres se preguntan si pueden embarazarse, si es seguro o qué cuidados deben tener.

En entrevista, el doctor Paul Shkurovich Bialik, jefe del Departamento de Neurofisiología Clínica y coordinador de la Clínica de Epilepsia del Centro Neurológico del Centro Médico ABC, habló sobre este tema y explicó qué deben saber las mujeres con epilepsia que desean ser madres.

¿Qué pasa si una mujer con epilepsia queda embarazada?

De acuerdo con el especialista, la fertilidad en mujeres con epilepsia generalmente no está comprometida, por lo que pueden embarazarse como cualquier otra persona.

Sin embargo, explica que el principal punto a considerar son los medicamentos que se utilizan para controlar esta condición.

“La fertilidad en las mujeres con epilepsia normalmente no está comprometida. Esto quiere decir que pueden embarazarse. Lo que hay que tener mucho cuidado es que algunos medicamentos tienen efectos teratogénicos, es decir, pueden producir malformaciones en el desarrollo de los bebés y hay que evitarlos”, explicó.

¿Puede una persona con epilepsia embarazarse? Foto: Canva

¿Es seguro para una persona con epilepsia tener un bebé?

El especialista señala que, si una mujer es diagnosticada con epilepsia y desea embarazarse, es fundamental hablar primero con su médico.

Los especialistas pueden evaluar cada caso y determinar qué medicamentos son seguros durante el embarazo y cuáles deben evitarse. Por ello, la planeación previa es clave.

“Si hay una buena planeación y un buen control antes y durante el embarazo, normalmente se puede llevar el embarazo sin ningún problema y llegar a término”, detalló.

¿Puede una persona con epilepsia embarazarse? Foto: Canva

¿Puedo dar a luz de forma natural si tengo epilepsia?

Una de las dudas más comunes entre las mujeres con epilepsia es si necesariamente deben tener una cesárea.

El doctor explica que no siempre es necesario, ya que en muchos casos puede haber parto vaginal sin complicaciones.

La decisión sobre el tipo de parto debe tomarse entre la mamá y su obstetra, considerando las condiciones del embarazo y el control de la epilepsia.

Hasta hace poco se pensaba que las mujeres no debían embarazarse y hoy sabemos que no aplica de ninguna manera, que todas las mujeres que se embarazan tienen que hacer la cesárea para el tema del nacimiento, y esa es una decisión que tiene que tomar la mamá y su obstetra porque la epilepsia puede permitir tener un parto vaginal sin ningún tipo de problema también”.

¿Puede una persona con epilepsia embarazarse? Foto: Canva

¿Cómo desintoxicar el cuerpo de forma segura durante el embarazo?

El doctor destaca que la planeación es uno de los factores más importantes para las mujeres con epilepsia que desean embarazarse.

Conforme a especialistas, lo ideal es que esta preparación se realice al menos seis meses antes del embarazo, para ajustar medicamentos y asegurarse de que el tratamiento sea seguro.

Sin embargo, comenta que en muchos casos las mujeres llegan con los especialistas cuando ya están embarazadas, lo que puede complicar algunos ajustes.

También resalta que las mujeres en edad fértil deben evitar medicamentos que aumenten hasta cuatro o cinco veces el riesgo de malformaciones congénitas, por lo que consultar con un especialista es indispensable.

Además, menciona que en algunos casos se puede considerar la cirugía para tratar la epilepsia, la cual puede realizarse antes del embarazo para evitar riesgos tanto para la madre como para el bebé.

¿Puede una persona con epilepsia embarazarse? Foto: Canva

Si estás embarazada o estás pensando en ser mamá y vives con epilepsia, los especialistas coinciden en algo fundamental: la planeación y el acompañamiento médico son clave para tener un embarazo seguro.