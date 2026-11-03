Primera paciente tratada con vacuna contra cáncer cuenta su experiencia tras 7 años de recibirla

Donna Gustafson se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir la vacuna personalizada de ARNm contra el cáncer de páncreas y siete años después no muestra señales de la enfermedad, que según se esperaba, acabaría con su vida.

La mujer de 72 años fue una de las 16 pacientes de un ensayo pequeño en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center y recibió nueve dosis, además de cirugía y quimioterapia; la vacuna funcionó en ocho de los pacientes, y siete de ellos siguen con vida.

“He tenido una calidad de vida del cien por ciento”, contó Donna al medio estadunidense.

Donna Gustafson y su esposo NPR

De acuerdo con NPR, la vacuna, llamada autogene cevumeran desarrollada por BioNTech y Genentech, se diseñó a partir de muestras de su propio tumor para entrenar a sus células inmunes a reconocer las proteínas mutantes de las células cancerosas y así destruirlas.

Vinod Balachandran, el cirujano e investigador que dirigió el ensayo, dijo que la respuesta inmunitaria de Gustafson mostró una "expansión de diez mil veces" de las células que combaten el cáncer, y que se mantuvo alta durante años.

Vacuna personalizada contra melanoma eleva expectativas

Por otro lado, Merck y Moderna informaron que su vacuna personalizada intismeran autogene, administrada junto con Keytruda redujo 42% el riesgo de recurrencia o muerte en comparación con solo usar el medicamento monoclonal.

El ensayo de Fase 3 incluyó a mil 137 pacientes con melanoma en etapas IIB a IV que se habían sometido a una cirugía para extraer el tumor. Después de dos años, 82.2% de los pacientes que recibieron la combinación no presentó recurrencia de la enfermedad, frente a 70.0% de quienes recibieron solo Keytruda.

Los resultados se presentaron el 24 de octubre en el Congreso de la ESMO en Madrid, luego de que una filtración obligó a las empresas a adelantar la publicación de los hallazgos.

Un impulso federal

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) y la Fundación para los NIH están planeando una alianza público-privada de 200 millones de dólares, la Iniciativa de Vacunas Terapéuticas contra el Cáncer (Therapeutic Cancer Vaccines Initiative), para crear redes de ensayos clínicos e infraestructura, informó STAT.

Los investigadores aún no saben por qué algunos ensayos de vacunas de ARNm fracasan y otros tienen éxito, indicó NPR. Ed, el esposo de Gustafson, describió lo que han significado los últimos siete años para la pareja: "Ahora simplemente vivimos cada día al máximo"

bgpa