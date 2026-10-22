Vacuna contra el cáncer reduce 42% riesgo de recaída o muerte; beneficio es menor al observado antes

Una vacuna personalizada contra el cáncer desarrollada por Merck y Moderna redujo 42% el riesgo de recurrencia o muerte en pacientes con melanoma, al combinarse con una inmunoterapia que ya se utiliza para tratar esta enfermedad. El resultado corresponde a un ensayo de fase 3 y representa un avance para una estrategia que busca enseñar al sistema inmunitario a reconocer las características del tumor de cada persona.

Las compañías presentaron los datos este jueves 22 de octubre, después de haber anunciado en agosto que el estudio había alcanzado sus objetivos. El tratamiento, llamado intismeran autogene, sigue en investigación y fue evaluado después de que los pacientes se sometieran a una cirugía para retirar el cáncer.

¿En quiénes se probó la vacuna contra el melanoma?

El ensayo INTerpath-001 incluyó a mil 137 pacientes con melanoma cutáneo de alto riesgo, en etapas IIB a IV, completamente extirpado mediante cirugía. Aunque ya se había retirado la enfermedad visible, el objetivo era reducir la posibilidad de que regresara, una de las principales preocupaciones después del tratamiento quirúrgico.

Los participantes fueron asignados al azar a dos grupos: uno recibió la vacuna junto con pembrolizumab, comercializado como Keytruda, mientras el otro recibió esa misma inmunoterapia acompañada de un placebo. La comparación permitió evaluar qué beneficio añadía la vacuna al tratamiento existente.

Una jeringa aparece frente al logotipo de Moderna en esta ilustración de archivo relacionada con vacunas contra el cáncer. Reuters / Dado Ruvic

¿Qué significa la reducción del 42%?

La cifra describe una reducción relativa del riesgo combinado de recurrencia o muerte durante el seguimiento, por lo que no debe interpretarse como una disminución de 42 puntos porcentuales ni como que se haya evitado ese porcentaje de fallecimientos por separado.

Una manera más cercana de entender el resultado es observar lo ocurrido a los dos años: la proporción estimada de pacientes vivos y sin recurrencia fue de 82.2% con la combinación, frente a 70% con pembrolizumab solo, una diferencia de 12.2 puntos porcentuales entre ambos grupos.

Las compañías también reportaron una reducción de 38% en el riesgo de metástasis a distancia o muerte, aunque los datos de supervivencia global todavía no tienen suficiente seguimiento para establecer de manera concluyente cuánto prolonga la vida el tratamiento.

Una vacuna fabricada para el tumor de cada paciente

Intismeran pertenece al grupo de las vacunas terapéuticas, diseñadas para combatir un cáncer ya diagnosticado. En este caso, la propuesta consiste en aprovechar las características particulares del tumor para dirigir contra él una respuesta del sistema inmunitario.

Merck, laboratorio

El proceso parte del análisis de una muestra tumoral para identificar alteraciones que puedan servir como señales de reconocimiento, a partir de las cuales se elabora un tratamiento de ARN mensajero personalizado. Esas instrucciones permiten producir componentes que ayudan a las defensas a identificar las células cancerosas.

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos explica que estas vacunas buscan generar una respuesta contra proteínas anormales del tumor, conocidas como neoantígenos. Así, la selección de los objetivos depende de las características del cáncer de cada persona, en lugar de utilizar exactamente la misma formulación para todos.

Pembrolizumab complementa esa estrategia al bloquear una señal que limita la actividad de ciertas células inmunitarias, lo que ayuda a mantener su respuesta contra el cáncer. La combinación busca que las defensas reconozcan mejor su objetivo y puedan actuar contra él.

¿Qué efectos secundarios se observaron?

Los eventos adversos relacionados con el tratamiento de grados 3 a 5 se registraron en 14.2% de los pacientes que recibieron la combinación y en 13.4% del grupo comparador. Entre los efectos más frecuentes del tratamiento combinado estuvieron fiebre, dolor en el lugar de la inyección y fatiga.

De acuerdo con el comunicado de las compañías, no se identificaron nuevas señales de seguridad respecto de los estudios anteriores, aunque el seguimiento continúa para evaluar la supervivencia global y otros resultados relevantes.

¿Cuándo podría estar disponible?

Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna, dijo a Reuters que las empresas se preparan para solicitar la autorización en Estados Unidos y aspiran a lanzar el tratamiento en 2027, una expectativa que todavía depende de la revisión y decisión de las autoridades regulatorias.

Los resultados serán presentados el sábado 24 de octubre en el congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica, en Madrid. Mientras tanto, la combinación también se estudia en otros tipos de cáncer, pero el beneficio observado en melanoma deberá comprobarse por separado en cada enfermedad antes de ampliar sus posibles usos.

bgpa