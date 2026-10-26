¿Influenza y COVID en una sola visita? Qué le pasa a tu cuerpo si te pones varias vacunas el mismo día

¿Influenza, COVID, tétanos o VSR? Ya arrancó la jornada de vacunación en México y, con ella, la oportunidad de armar tu escudo protector para este invierno. Si eres de los que prefiere aprovechar la vuelta y ponerse varias de una vez, seguro te preguntas cómo va a reaccionar tu cuerpo. ¡Tranquilo! Aquí te contamos lo que dicen los expertos para que vayas con toda la confianza.

Primero lo primero: no tienes de qué asustarte. Aplicarte dos o más vacunas en una sola visita es seguro y tu cuerpo está más que preparado para procesarlas, tu sistema inmunológico no necesita terminar de responder a una para comenzar con otra, ni “repartirá” una cantidad fija de protección entre las inyecciones.

En entrevista con Excélsior, Andrea del Bosque, especialista en vacunas de Pfizer, explica que recibir varias vacunas en una misma visita se conoce como coadministración. Esta posibilidad depende de cuáles le corresponden a cada persona, según su esquema de vacunación y sus condiciones de salud.

“Es factible y recomendable poner las vacunas que correspondan según el esquema y según la condición de salud del individuo”, señala.

Expertos explican que niveles elevados de glucosa en sangre interfieren con el trabajo de células del sistema inmune, lo que aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, genitourinarias y la piel Foto: Cuartoscuro

¿Qué pasa realmente en tu cuerpo con este combo de vacunas?

Cada vacuna le presenta a tu organismo ciertos "antígenos", que son básicamente los componentes que tu sistema reconoce como extraños. Algunas, como las de ARN mensajero, lo que hacen es darle a tus células las instrucciones temporales para fabricar esos componentes por sí mismas.

A partir de ahí, tu cuerpo arma toda una estrategia de defensa simultánea que se divide en estos pasos:

El primer aviso: Tu inmunidad innata detecta las señales de la vacunación y enciende las alarmas para iniciar la respuesta.

Tu inmunidad innata detecta las señales de la vacunación y enciende las alarmas para iniciar la respuesta. El retrato hablado: Unas células especiales toman la información del antígeno y la llevan a los ganglios linfáticos, donde ayudan a despertar a tu equipo de élite: los linfocitos T.

Unas células especiales toman la información del antígeno y la llevan a los ganglios linfáticos, donde ayudan a despertar a tu equipo de élite: los linfocitos T. El contraataque: Comienza una respuesta súper específica donde los defensores se multiplican. Por un lado, los linfocitos B se convierten en fábricas de anticuerpos; por otro, distintos tipos de linfocitos T colaboran en la respuesta o se preparan para reconocer células infectadas.

Comienza una respuesta súper específica donde los defensores se multiplican. Por un lado, los linfocitos B se convierten en fábricas de anticuerpos; por otro, distintos tipos de linfocitos T colaboran en la respuesta o se preparan para reconocer células infectadas. El archivo de seguridad: Todo este proceso termina con la "memoria". Una parte de esas células entrenadas se queda en tu cuerpo a largo plazo. Así, si el virus o bacteria real intenta entrar en el futuro, tu sistema ya tiene el manual exacto para neutralizarlo rápido.

Al recibir vacunas diferentes, pueden activarse en paralelo poblaciones de linfocitos con distintas especificidades.

La respuesta de tu sistema inmunológico a las vacunas Imagen generada con IA

¿Ponerme varias vacunas aumenta los efectos secundarios?

¡Llegamos a la duda del millón! La respuesta corta es: no vas a tener el doble o el triple de síntomas, pero sí es posible que la reacción sea un poquito más notoria que si te aplicaras solo una; sin embargo, algunas personas pueden presentar más cansancio, dolor de cabeza o dolor muscular. En los estudios sobre vacunación conjunta contra COVID e influenza, estas reacciones fueron mayoritariamente leves y de corta duración.

Recuerda que tu cuerpo está trabajando "horas extras" para procesar toda esa información y construir esa memoria inmunológica simultánea de la que hablábamos.

“Lo que sí se ha observado es que en algunas personas se puede presentar un poco más de reacciones de estas que te comenté, como dolor muscular, dolor de cabeza o mayor cansancio”, explica la doctora Andrea del Bosque.

Un estudio publicado en The Lancet en 2021, con 679 adultos, comparó la aplicación de vacunas contra COVID e influenza el mismo día o con tres semanas de diferencia. Los investigadores encontraron que se conservaron las respuestas de anticuerpos contra ambas vacunas y que la mayoría de las reacciones generales fueron leves o moderadas. Estos resultados corresponden a las combinaciones evaluadas en ese estudio.

Un tip de oro para sobrellevarlo mejor: mantente muy bien hidratado, tómatelo con calma ese día y mueve constantemente los brazos para ayudar a que el músculo no se ponga rígido.

Y si te estás preguntando, ¿puedo aminorar las molestias con un analgésico, Andrea del Bosque explica que los síntomas pueden tratarse, pero la elección del medicamento debe considerar las condiciones de salud de cada persona y la reacción que presente.

“Lo principal es acudir con el médico para que él prescriba lo indicado para esa persona en particular, para el evento adverso en particular que está teniendo”, señala la especialista.

Al final del día, pasar un fin de semana sintiéndote un poco "apagado" o con el brazo adolorido es un precio muy bajo a cambio de disfrutar las posadas, las fiestas y todo el invierno con la tranquilidad de estar protegido.

bgpa