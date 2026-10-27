Desarrollan vacuna contra el acné; cómo actúa en la piel y qué falta para su aprobación

Los investigadores están desarrollando vacunas contra el acné para intentar reducir la inflamación que favorece la aparición de lesiones en la piel. Una de estas candidatas, basada en ARN mensajero, ya se evalúa en adultos, aunque todavía falta demostrar si ofrece beneficios suficientes para convertirse en un tratamiento.

La propuesta busca que el organismo produzca anticuerpos contra componentes de Cutibacterium acnes, una bacteria que participa en la enfermedad. El objetivo es intervenir en los procesos que desencadenan inflamación, pero las estrategias en desarrollo aún no cuentan con aprobación para su uso fuera de la investigación clínica.

¿Cómo podría funcionar una vacuna contra el acné?

El acné se desarrolla mediante la interacción de varios factores: producción de sebo, obstrucción de los folículos, actividad hormonal, bacterias y respuesta inflamatoria. Por ello, atribuirlo únicamente a una reacción exagerada del sistema inmunitario deja fuera otros mecanismos que intervienen en la enfermedad.

Cutibacterium acnes también forma parte de la microbiota de la piel sana. Las diferencias entre sus cepas y las sustancias que producen ayudan a explicar por qué algunas se relacionan con inflamación, mientras que otras se encuentran asociadas con una piel saludable.

Las vacunas experimentales buscan aprovechar esas diferencias para generar una respuesta dirigida. Los anticuerpos podrían reconocer y neutralizar determinados componentes bacterianos que favorecen la inflamación, en lugar de intentar eliminar indiscriminadamente a todas las bacterias presentes en la piel.

Existen versiones con ingredientes activos y microagujas. Canva

Aunque pueda parecer contradictorio, estimular una respuesta inmunitaria específica podría ayudar a reducir un proceso inflamatorio. La hipótesis consiste en bloquear algunos de sus desencadenantes; comprobar si eso se traduce en menos lesiones es una de las tareas pendientes de los ensayos.

Sanofi estudia una vacuna de ARNm en adultos con acné

Sanofi desarrolla el estudio NCT06316297, un ensayo de fase I/II que aparece en reclutamiento en su ficha pública. La investigación incluye adultos de 18 a 45 años con acné facial moderado o grave y evalúa seguridad, respuesta inmunitaria y señales iniciales de eficacia.

El protocolo contempla distintos niveles de dosis y esquemas de dos o tres administraciones intramusculares. También incluye seguimiento prolongado para parte de los participantes, con el propósito de observar efectos que podrían no detectarse durante las primeras visitas.

La página de información para una de las cohortes describe tres inyecciones de la candidata o de un placebo. Este comparador permite valorar si las diferencias observadas durante el seguimiento pueden atribuirse a la intervención experimental.

¿Qué son las manchas en la piel y por qué aparecen? / Canva

El ensayo estudia a personas que ya presentan acné, por lo que su propósito es evaluar una posible herramienta terapéutica. No demuestra que vacunar a niños o adolescentes antes de desarrollar la enfermedad pueda prevenirla, ni establece todavía cuánto duraría un eventual beneficio.

Armora investiga una enzima vinculada con la inflamación

Armora Biosciences trabaja en otra estrategia dirigida contra HylA, una enzima producida por determinadas cepas de C. acnes. La compañía busca neutralizar su actividad y limitar la inflamación sin alterar ampliamente el equilibrio de los microorganismos que habitan la piel.

Su fundamento incluye una investigación publicada en Nature Communications en diciembre de 2023. El equipo estudió dos variantes de una enzima bacteriana, HylA y HylB, relacionadas con distintas formas de degradar el ácido hialurónico presente en los tejidos.

En un modelo de ratón, HylA generó fragmentos que favorecieron una respuesta inflamatoria, mientras que HylB mostró un efecto modestamente antiinflamatorio. Los investigadores observaron que dirigir una vacuna de péptidos o inhibidores contra HylA reducía las manifestaciones de la enfermedad en ese modelo.

Estos resultados respaldan la posibilidad de utilizar la enzima como objetivo terapéutico, pero no equivalen a demostrar eficacia en pacientes. La investigación preclínica permite explorar mecanismos y seleccionar candidatos; los beneficios y riesgos en personas requieren evaluaciones posteriores.

Acné

¿Cuándo estará disponible una vacuna contra el acné?

Por ahora, no hay una vacuna aprobada contra el acné ni una fecha de disponibilidad que pueda establecerse con los datos consultados. Sanofi señala expresamente que la seguridad y la eficacia de su candidata siguen bajo investigación.

Entre las preguntas pendientes están cuánto disminuyen las lesiones, cuánto dura la respuesta, qué efectos adversos pueden aparecer y qué pacientes obtendrían mayor beneficio. Tampoco puede asumirse que una misma estrategia funcionará igual para todas las formas de acné.

Los resultados deberán permitir valorar si estas vacunas pueden incorporarse al tratamiento y qué lugar ocuparían frente a las opciones existentes. Mientras eso ocurre, su desarrollo representa una línea de investigación sobre la inflamación asociada al acné, todavía sin una cura demostrada ni una alternativa disponible en consultorios.

bgpa