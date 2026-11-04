Picotear alimentos te podría estar causando inflamación abdominal y celular debido a la falta de pausas digestivas y al descontrol en el tipo de productos que se ingieren a deshoras.

Este hábito recurrente de comer pequeños bocados a lo largo del día altera los microorganismos de la barrera entérica y activa respuestas inmunológicas que derivan en pesadez crónica, gases y malestares digestivos continuos.

Así lo explicó en entrevista exclusiva Mónica Marina Lara, nutrióloga clínica y especialista en bariatría en BIB System. La especialista detalló que el consumo compulsivo no planificado suele responder a estados emocionales desregulados y no a requerimientos metabólicos genuinos, propiciando desórdenes que dañan la microflora nativa del tracto digestivo.

Picotear alimentos te podría estar causando inflamación por esta razón Canva

¿Por qué picotear entre comidas altera la microbiota intestinal?

La microbiota intestinal está formada por billones de bacterias que regulan la absorción de nutrientes y la defensa del epitelio digestivo. Al ingerir comida constantemente, se interrumpe la función de depuración intestinal y se bombardea al organismo con componentes de difícil asimilación.

La disbiosis es un desequilibrio... en nuestro intestino debe de haber bacterias buenas y bacterias malas. Al haber este desequilibrio puede generar que la barrera intestinal tenga más daños... y que puedas tener ciertos síntomas como todo lo que como me inflama o de repente diarrea o estreñimiento."

Cuando proliferan patógenos oportunistas sobre las cepas bacterianas benéficas, las uniones del epitelio digestivo se debilitan. Esto genera una permeabilidad que detona cuadros inflamatorios sistémicos y malas digestiones cotidianas.

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¿Cómo provoca el picoteo inflamación y estrés oxidativo?

El acto repetitivo de comer sin una estructura nutricional definida tiende a enfocarse en preparaciones con escaso contenido de fibra vegetal. Esta carencia priva a los microbios protectores de su sustrato esencial para generar ácidos grasos antiinflamatorios de cadena corta.

Cuando tú me hablas de picoteo, me llega la idea de que comen más por ansiedad, no hay control... es muy probable que se coman alimentos altos en grasa y azúcar, llamados 'comfort food'... son proxidantes, crean más oxidación y llevan al estrés oxidativo que desemboca en inflamación."

A nivel celular, el bombardeo continuo de azúcares y lípidos hidrogenados produce especies reactivas de oxígeno. Este exceso de radicales libres supera las defensas antioxidantes del cuerpo humano, traduciéndose en una hinchazón persistente que trasciende el abdomen y eleva el riesgo de padecer anomalías metabólicas crónicas.

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¿Qué diferencia existe entre el picoteo y una colación programada?

Popularmente se suele confundir el hecho de comer varias veces al día con el desorden del picoteo incesante. Sin embargo, en el ámbito de la dietética clínica, ambos conceptos operan bajo mecanismos biológicos y psicológicos diametralmente opuestos.

La colación médica corresponde a una porción medida, equilibrada y calendarizada dentro de una dieta fraccionada que busca moderar las curvas de glucemia y evitar ayunos excesivamente prolongados. El picoteo, por el contrario, carece de registro consciente: ocurre de pie, directo del empaque o abriendo el refrigerador de forma errática.

A través del fraccionamiento guiado se distribuye la energía en tomas pautadas cada tres a cuatro horas, estabilizando la señalización hormonal del apetito (grelina y leptina) para que el estómago descanse entre etapas de digestión activa.

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¿Cómo saber si comes por hambre real o por ansiedad?

Aprender a diferenciar las señales fisiológicas de los impulsos emocionales es el primer escalón para desarmar el círculo vicioso de la inflamación. El apetito real aparece de forma gradual, tolera cualquier opción nutritiva y finaliza al alcanzar la plenitud física gástrica.

Hay que ver qué estoy sintiendo. Si tengo hambre, me como lo que sea, una lechuga o una manzana. En el antojo te comes un cuadrito de chocolate y ya está. Pero la ansiedad es de: me comí el chocolate y ahora se me antojaron las papas y luego el helado. Si es ansiedad, lo mejor es no comer."

Para mitigar los picos ansiosos, la experta sugiere distanciar la mente del entorno culinario mediante caminatas breves, ejercicios de respiración diafragmática o tareas manuales. Si resulta imperativo consumir un alimento, deben seleccionarse ingredientes de bajísima densidad calórica y volumen alto, tales como arándanos frescos, tomates cherry o pepino en rodajas.

¿Qué hábitos ayudan a frenar el picoteo y desinflamar el cuerpo?

Erradicar una conducta arraigada durante años requiere de metodologías de sustitución progresiva en lugar de restricciones punitivas que eleven el cortisol en sangre.

Establecer horarios de comida ayuda al picoteo... y cuando sientas la necesidad de picar, no picar, sino servirte en un plato, sentarte en una mesa y hacer el famosísimo mindfulness: voy a comer lo que esté en el plato, lo voy a saborear y oler; toda mi mente concentrada en mi comida."

Al comer con atención plena y lejos de distractores digitales, las señales neuroquímicas de saciedad arriban con nitidez al hipotálamo, facilitando la desinflamación progresiva de la mucosa estomacal y restaurando el orden en la microbiota intestinal.