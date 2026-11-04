¿Qué es el sleepmaxxing y por qué puede arruinar tu sueño?

La Sociedad Española de Neurología (SEN) alerta de que la obsesión por conseguir un descanso perfecto, conocida como ortosomnia, puede provocar el efecto contrario al deseado, al generar ansiedad anticipatoria, impactar en la calidad de vida y, como resultado, producir inteferencias en el sueño o insomnio.

Un reciente estudio realizado con más de 500 adultos estimó que entre el tres y el 14 por ciento de los participantes cumplía distintos criterios de ortosomnia", detalla la coordinadora del Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y Sueño de la SEN, Celia García Malo, quien resalta que estos datos no permiten establecer prevalencia en la población general.

Aunque la ortosomnia no es un diagnóstico reconocido en las principales clasificaciones, es un problema cada vez más frecuente en la práctica clínica, lo que podría llevar a incorporarlo como categoría diagnóstica a la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño (ICSD-3).

La ortosomnia se relaciona con el 'sleepmaxxing', una tendencia surgida en redes sociales que promueve la optimización del sueño mediante rutinas, dispositivos y productos destinados a mejorar el descanso, incluyendo el uso de relojes y anillos para puntuar el descanso, suplementos o cintas para cerrar la boca.

Según explica García Malo, interesarse por el descanso es positivo, pero cuando pasa a ser una "obligación de rendir y producir", implica "controlar cada minuto" y "alcanzar una puntuación y rutinas perfectas", se convierte en un "problema".

Consejos para cuidar tu descanso

Frente a este tipo de prácticas, García Malo detalla que se puede cuidar el descanso con criterio. Para ello, ha recomendado reservar tiempo suficiente para dormir, mantener horarios razonablemente regulares en función de las posibilidades de cada persona, buscar luz natural durante el día, hacer actividad física y preparar un entorno oscuro, silencioso y confortable.

Asimismo, aconseja evitar la cafeína, el alcohol y los contenidos estimulantes por la noche y recordar que las necesidades de sueño dependen de cada persona, por lo que no se debe imponer una cifra exacta ni perseguir un porcentaje de sueño profundo.

Tener una mala noche aislada, o una racha de peor sueño, no implica por sí sola tener un trastorno del sueño. Además, el sueño no es matemático: hay momentos de la vida en los que dormimos de una manera y otros de otra; incluso cada noche tiene una cierta variabilidad en horas y calidad de sueño de manera natural, sin que esto implique un problema de salud", explica.

Desde la Sociedad Española de Neurología subrayan que si las dificultades para dormir se mantienen en el tiempo y afectan al funcionamiento durante el día, se debe consultar con un especialista y no esperar a que se cronifiquen.

Además, insisten en que los ronquidos con pausas, los despertares con ahogo y la somnolencia diurna también requieren valoración médica.

Consideraciones respecto a práctica comunes

Entre los riesgos que se deben vigilar, la especialista se refiere a los dispositivos no médicos que monitorizan el sueño. Según advierte, aunque pueden ayudar a reconocer tendencias, sus resultados no permiten diagnosticar insomnio o, por el contrario, descartar una enfermedad.

Algunas funciones concretas cuentan con validación o autorización sanitaria, pero esto no valida todas las métricas del dispositivo ni sustituye la evaluación clínica", comenta.

En cuanto al uso de una cinta para cerrar los labios y favorecer la respiración nasal, una práctica conocida en inglés como 'mouth taping', explica que su evidencia es "limitada", por lo que no debería recomendarse de forma general. "Desde el punto de vista médico, si existe obstrucción nasal, taparse la boca puede dificultar la respiración, además de causar irritación y malestar. Roncar o respirar por la boca puede requerir estudiar su causa", añade.

Respecto al uso de suplementos, detalla que la melatonina "no es una solución universal ni tiene una indicación clara como tratamiento del insomnio crónico", al tiempo que ha advertido de que "puede causar somnolencia residual e interaccionar con medicamentos". Sobre el magnesio, ha señalado que su evidencia frente al insomnio es "insuficiente", además de que "puede provocar molestias digestivas".

Otra de las acciones comunes en personas que sufren de ortosomnia tiene que ver con seguir rutinas muy rígidas para conseguir el tiempo de sueño que desean e incluso acostarse mucho antes sin sueño o prolongar el tiempo en la cama, lo que "puede reforzar el insomnio", según la experta.