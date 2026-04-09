¿Te truenan las rodillas? Esto dicen los especialistas sobre ese sonido

Que te truenen las rodillas con el minimo movimiento suele sorprender e incluso generar preocupación. El sonido aparece al subir escaleras, al hacer ejercicio o incluso al levantarse de una silla. Aunque muchas personas lo asocian con desgaste o enfermedad, la realidad es que en la mayoría de los casos se trata de un fenómeno normal del cuerpo.

Este crujido, conocido como crepitación, forma parte del funcionamiento de las articulaciones. Entender por qué ocurre y en qué momento puede ser una señal de alerta permite tomar decisiones informadas sobre la salud articular sin caer en alarmas innecesarias.

¿Por qué truenan las rodillas? Causas, cuándo es normal y señales de alerta Canva.

¿Por qué truenan las rodillas? Las causas más comunes explicadas por especialistas

Que te truenen las rodillas puede tener varias explicaciones, la mayoría relacionadas con procesos naturales del cuerpo. Una de las causas más frecuentes es la formación de pequeñas burbujas de gas dentro del líquido que lubrica la articulación. Cuando la rodilla se mueve, estas burbujas se liberan y producen el sonido característico.

También influye el movimiento de los tendones y ligamentos, que pueden deslizarse ligeramente sobre los huesos al cambiar de posición. Este ajuste genera un chasquido breve que no implica daño.

Otra causa es el desgaste del cartílago, el tejido que protege los extremos de los huesos. Con el paso del tiempo o por sobrecarga, este material pierde suavidad, lo que hace más perceptible el sonido.

De acuerdo con Mayo Clinic, estos sonidos pueden presentarse sin dolor y no necesariamente indican un problema estructural en la rodilla.

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¿Es normal que suenen las rodillas al caminar o hacer ejercicio?

En la mayoría de los casos, sí es normal. Los sonidos articulares son comunes y pueden aparecer incluso en personas sin lesiones.

La evidencia médica señala que cuando no existe dolor ni inflamación, el crujido no se relaciona con daño en la articulación. Es decir, escuchar un tronido al hacer ejercicio o al caminar no representa, por sí mismo, una enfermedad.

Mayo Clinic indica que los chasquidos pueden formar parte del movimiento habitual de la rodilla, especialmente cuando el cuerpo cambia de posición o aumenta la actividad física.

Esto explica por qué muchas personas notan más estos sonidos al retomar el ejercicio o después de permanecer mucho tiempo en reposo.

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Crepitación: el fenómeno detrás del crujido en las articulaciones

La crepitación es el término médico que describe los sonidos o sensaciones dentro de una articulación. Aunque su nombre puede parecer complejo, se trata de un proceso físico sencillo.

En palabras simples, ocurre cuando cambian las condiciones dentro de la articulación, lo que genera pequeñas cavidades de gas que se liberan con el movimiento. Este mecanismo no representa un daño por sí mismo.

Además, el cartílago permite que los huesos se deslicen de forma suave. Cuando este tejido se desgasta, la fricción aumenta y el sonido puede volverse más evidente.

La Organización Mundial de la Salud advierte que los trastornos musculoesqueléticos, como la artrosis, están asociados con el envejecimiento, el sobrepeso y la sobrecarga articular. Sin embargo, no todos los ruidos en las articulaciones indican la presencia de estas enfermedades.

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¿Cuándo el tronido en las rodillas indica un problema de salud?

Aunque el crujido suele ser inofensivo, hay situaciones en las que sí conviene prestar atención.

Mayo Clinic recomienda acudir con un especialista si el sonido aparece junto con otros síntomas, como:

Dolor constante

Inflamación visible

Rigidez al mover la rodilla

Dificultad para caminar o doblar la articulación

Sensación de que la rodilla “falla”

Estos signos pueden relacionarse con lesiones en los ligamentos, problemas en el menisco o desgaste articular más avanzado.

Identificar estas señales a tiempo permite iniciar un tratamiento adecuado y evitar complicaciones.

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¿Cómo cuidar tus rodillas y evitar el desgaste articular con el paso del tiempo?

Mantener la salud de las rodillas depende en gran medida de los hábitos diarios. Pequeñas acciones pueden marcar una diferencia importante en la prevención del desgaste.

La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener un peso adecuado, ya que el exceso de carga aumenta la presión sobre las articulaciones.

Por su parte, el National Center for Complementary and Integrative Health destaca que el ejercicio regular ayuda a fortalecer los músculos que protegen la rodilla y mejora su funcionamiento.

Entre las recomendaciones más importantes se encuentran:

Practicar actividades de bajo impacto, como caminar o nadar

Fortalecer los músculos de las piernas

Evitar periodos prolongados sin movimiento

Cuidar la técnica al hacer ejercicio

Estos hábitos contribuyen a mantener la movilidad y reducir el riesgo de molestias a largo plazo.

El crujido en las rodillas forma parte, en la mayoría de los casos, del funcionamiento normal del cuerpo. Aunque puede llamar la atención, no suele representar un problema de salud cuando aparece sin dolor u otros síntomas.

La clave está en observar el contexto en el que ocurre. La presencia de molestias, inflamación o limitación en el movimiento sí requiere valoración médica. En ausencia de estas señales, el sonido por sí solo no implica riesgo.

Adoptar hábitos saludables, mantener la actividad física y prestar atención a las señales del cuerpo permite cuidar las articulaciones y conservar su función con el paso del tiempo.