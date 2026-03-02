¿Por qué algunas personas bajan las escaleras hacia atrás? Estos son los beneficios

Bajar las escaleras de espalda es una técnica de alivio para quienes enfrentan el desgaste de las articulaciones. Este movimiento, que podría parecer inusual, reduce el impacto en las rodillas y permite a las personas con molestias crónicas descender sin experimentar dolor.

Al girar el cuerpo, la mecánica del desplazamiento cambia por completo. El descenso frontal suele representar un desafío de equilibrio donde la gravedad empuja el peso contra el cartílago desgastado; en cambio, el descenso en reversa distribuye la carga de una manera más equilibrada.

Bajar las escaleras hacia atrás ayuda a las personas a cuidar de sus articulaciones. Canva

¿Por qué las personas bajan las escaleras de espalda?



Bajar escalones de frente resulta hasta tres veces más exigente para la rodilla que subirlos. El cuerpo busca de manera instintiva evitar el dolor agudo que aparece al flexionar la articulación bajo carga, encontrando en el giro una postura de protección que disminuye el estrés articular.

Estas son las razones por las cuales algunas personas bajan las escaleras de espalda, de acuerdo con un estudio publicado en Aging Clinical and Experimental Research y una investigación disponible en International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH):

Reduce la compresión articular: Disminuye las altas fuerzas sobre la zona de la rótula, lo que alivia el roce al pisar.

Disminuye las altas fuerzas sobre la zona de la rótula, lo que alivia el roce al pisar. Controla el equilibrio: Evita la aceleración brusca del peso hacia el vacío, ayudando a prevenir resbalones o caídas.

Evita la aceleración brusca del peso hacia el vacío, ayudando a prevenir resbalones o caídas. Alivia el dolor de la rótula: Mitiga las molestias por una mala alineación patelar. Esta es la causa común del síndrome patelofemoral, que provoca dolor en la parte frontal de la rodilla.

Mitiga las molestias por una mala alineación patelar. Esta es la causa común del síndrome patelofemoral, que provoca dolor en la parte frontal de la rodilla. Relaja los músculos y tendones: Baja la carga de frenado sobre los extensores de la pierna, lo que ayuda a suavizar cada paso.

Baja la carga de frenado sobre los extensores de la pierna, lo que ayuda a suavizar cada paso. Combate la debilidad: Obliga al cuádriceps a trabajar de forma amigable. Así, se compensa la falta de fuerza que acelera el desgaste físico.

El dolor en las rodillas suele ser la causa principal para que las personas adopten esta técnica. Canva

¿Es mejor para las rodillas bajar las escaleras de espalda?



Descender en reversa reduce la presión directa sobre el centro de la rodilla. Mientras que el camino hacia adelante obliga a un esfuerzo de frenado violento, caminar hacia atrás activa la musculatura de las piernas de una forma más controlada.

Menos impacto: Quita la sobrecarga extrema de la parte frontal de la pierna.

Quita la sobrecarga extrema de la parte frontal de la pierna. Fuerza segura: Tonifica los músculos sin generar los microimpactos que dañan los cartílagos.

Tonifica los músculos sin generar los microimpactos que dañan los cartílagos. Postura ideal: Mantiene el centro de gravedad estable, impidiendo que el cuerpo caiga de golpe.

Bajar las escaleras hacia atrás, ayuda a mantener una postura recta. Canva

¿Para quiénes es recomendable bajar las escaleras de espalda?



Este hábito representa un respiro para quienes viven con inflamación o rigidez durante las mañanas. Cambiar la dirección del paso devuelve la confianza a quienes han perdido seguridad en sus movimientos debido a lesiones o al paso del tiempo.

Estas son las personas que obtienen más beneficios al bajar las escaleras de espalda, como explica el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS):

Pacientes con artrosis: Calma la inflamación generada por el roce constante de los huesos.

Calma la inflamación generada por el roce constante de los huesos. Adultos mayores: Frena los accidentes domésticos y devuelve la seguridad al desplazarse por el hogar.

Frena los accidentes domésticos y devuelve la seguridad al desplazarse por el hogar. Sobrevivientes de ictus: Ayuda a recuperar la estabilidad motriz y el control de las extremidades.

Los adultos mayores se benefician más de esta técnica al bajar escaleras. Canva

¿Cuáles son los beneficios de bajar las escaleras de espalda?



Más allá del alivio físico inmediato, esta práctica mejora el equilibrio dinámico y la orientación. El cuerpo aprende a gestionar el movimiento de una manera distinta que fortalece las piernas y aumenta la firmeza de los pasos en la vida diaria, según el estudio de IJERPH:

Balance total: La postura se vuelve más recta, estable y controlada al caminar.

La postura se vuelve más recta, estable y controlada al caminar. Salud cardíaca: Mejora la capacidad respiratoria al exigir un esfuerzo metabólico diferente y constante.

Mejora la capacidad respiratoria al exigir un esfuerzo metabólico diferente y constante. Agilidad: Incrementa la velocidad de marcha y los reflejos ante los obstáculos cotidianos.

Bajar de espalda reduce la carga patelofemoral hasta en un 20%, transformando el descenso en un ejercicio que protege el cartílago. Con esta técnica, muchas personas logran cuidar mejor de su salud física y prolongar la funcionalidad de sus articulaciones.