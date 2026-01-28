¿Por qué perdemos la concentración al leer? Esto revela un nuevo estudio sobre el TDAH

Leer suele considerarse una actividad tranquila y sencilla, pero desde el punto de vista cognitivo, es un proceso altamente exigente. Mientras avanzamos por un texto, el cerebro debe decodificar símbolos, interpretar el lenguaje, mantener el significado global y, al mismo tiempo, ignorar distracciones internas y externas.

Esta complejidad explica por qué perder el hilo al leer es una experiencia tan frecuente, incluso en personas motivadas e inteligentes. No se trata de falta de capacidad, sino de los límites naturales de la atención humana, que no es constante ni infinita.

Además, los hábitos modernos influyen. Leer en pantallas, alternar entre aplicaciones o hacerlo en periodos breves aumenta la carga mental, haciendo más difícil sostener el enfoque durante largos fragmentos de texto.

Perder la concentración al leer no es falta de interés, sino el reflejo de cómo la atención y la carga cognitiva trabajan en el cerebro. Canva

¿Cómo funciona realmente el cerebro?

Desde la psicología cognitiva, la atención se entiende como un recurso limitado. Su función es priorizar información relevante y filtrar estímulos irrelevantes. El problema es que este sistema no puede mantenerse estable por mucho tiempo sin fluctuaciones.

La lectura depende sobre todo de la capacidad de permanecer enfocados en una tarea durante un periodo prolongado. Cuando esa atención se debilita, la comprensión suele ser la primera en verse afectada, incluso si seguimos leyendo de forma automática.

Por otro lado, la memoria de trabajo es esencial para entender un texto. Es el sistema que permite retener información momentánea y relacionarla con lo que viene después. Gracias a ella, podemos unir frases, ideas y argumentos.

Cuando la memoria de trabajo se sobrecarga, por frases largas, conceptos nuevos o textos densos, aparece la sensación de “leer sin entender”. El texto no es el problema; el desafío está en la cantidad de información que el cerebro intenta manejar al mismo tiempo.

Perder la concentración al leer no es falta de interés, sino el reflejo de cómo la atención y la carga cognitiva trabajan en el cerebro. Canva

Un nuevo estudio sobre adultos con TDAH aporta una perspectiva diferente: lejos de enfocarse solo en las dificultades atencionales, destaca fortalezas cognitivas específicas.

La investigación señala que muchas personas con TDAH muestran una alta capacidad para el pensamiento asociativo, la detección de patrones y una comprensión profunda cuando el contenido resulta significativo.

En lectura, esto se traduce en una paradoja interesante: aunque pueden experimentar más distracciones, también tienden a conectar ideas de forma creativa y a extraer interpretaciones originales. El estudio sugiere que el problema no es la falta de atención, sino la rigidez de los formatos tradicionales de lectura, que no siempre se adaptan a su estilo cognitivo.

¿Qué es la carga cognitiva?

La carga cognitiva se refiere al esfuerzo total que requiere una tarea. En la lectura, puede aumentar por textos mal estructurados, párrafos extensos o ausencia de apoyos visuales. Cuando la carga es demasiado alta, la mente busca alivio, y la atención se dispersa.

Reducir esta carga, dividiendo el texto, haciendo pausas o cambiando el ritmo, facilita la comprensión sin necesidad de simplificar el contenido.

Estrategias prácticas para leer con mayor enfoque

Optimizar el entorno: menos ruido y menos interrupciones reducen la demanda atencional.

Perder la concentración al leer no es falta de interés, sino el reflejo de cómo la atención y la carga cognitiva trabajan en el cerebro. Canva

Fragmentar el texto: leer por secciones ayuda a la memoria de trabajo.

Desarrollar conciencia metacognitiva: notar cuándo la mente se va y traerla de vuelta sin frustración.

Separar atención y comprensión: entrenarlas como habilidades distintas mejora el desempeño global.

Ajustar expectativas: la concentración perfecta no existe, y aceptar pausas mejora la experiencia.

Perder la concentración al leer no es una falla personal ni una señal de desinterés. Es el resultado de cómo interactúan la atención, la memoria y el esfuerzo mental.

Perder la concentración al leer no es falta de interés, sino el reflejo de cómo la atención y la carga cognitiva trabajan en el cerebro. Canva

Entender estos procesos, y reconocer que existen diferentes estilos cognitivos, como muestra el estudio sobre TDAH, permite leer con más paciencia, flexibilidad y autocompasión.

Leer mejor no significa forzar la mente, sino trabajar con ella, no contra ella.

Con información de un estudio publicado en CogniFit.

WFH