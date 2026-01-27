Vuélvete líder de un club de lectura en tu PILARES de CDMX ¡Hazlo así!

Si te encanta leer y además tienes madera de líder, esta oportunidad es la que estabas buscando. Los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, mejor conocidos como Pilares de la Ciudad de México, están buscando a personas que sean coordinadoras de clubes de lectura en este 2026.

El objetivo es fomentar el hábito de la lectura, promover el aprendizaje colectivo y crear espacios dinámicos de reflexión, esparcimiento cultural y crítica. La idea, señala la convocatoria, es formar comunidades lectoras plenas, inclusivas y comprometidas.

Centros Pilares

Los centros Pilares buscan personas con vocación para fundar y coordinar un club de lectura estable en uno de estos espacios, los cuales se encuentran a lo largo y ancho de la capital. Debes saber que este año se han alcanzado aproximadamente 294 sedes en la Ciudad de México.

¿Quién puede ser coordinador/a?

El perfil que se busca es muy accesible, lo importante es tener la motivación y el compromiso. PILARES busca a:

Docentes, talleristas o cualquier persona interesada en la literatura.

Personas con habilidades para dinamizar grupos, motivar a otros y facilitar el diálogo.

Quienes estén comprometidos con el fomento a la lectura y quieran aportar a su comunidad.

¿Qué te ofrece PILARES?

Formar parte de esta red no solo es una experiencia gratificante, también tiene beneficios concretos. Al integrarte como coordinador/a tendrás:

Reconocimiento oficial como integrante de la red de clubes de lectura PILARES.

Capacitación continua en mediación lectora, con el respaldo de instituciones de alto nivel.

Visitas guiadas a espacios culturales con tu grupo.

Entrega de acervos literarios para trabajar en el club.

Participación en Ferias de la Lectura y otros eventos en recintos emblemáticos para la comunidad lectora.

¿Qué se espera de ti?

El compromiso es razonable y pensado para adaptarse a tus tiempos. Como coordinador/a, deberás:

Liderar una sesión semanal con tu club, de entre 30 minutos y una hora.

Ser el vínculo directo con la Coordinación de Clubes de Lectura de PILARES.

Esta es una gran oportunidad para quienes aman los libros y quieren crear un espacio de lectura, conversación y comunidad. Si alguna vez pensaste que podrías coordinar un club de lectura, este es tu momento.

PILARES en CDMX

Algunos de los PILARES más reconocidos en la Ciudad de México:

PILARES Monterrey

Monterrey 206, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX.

PILARES Emiliano Zapata

Pedro Arvizu 40, Coapa, Emiliano Zapata, Coyoacán, 04460 Ciudad de México, CDMX.

Pilares Rius

Francisco de P. Miranda, Merced Gómez, Álvaro Obregón, 01600 Ciudad de México, CDMX.

PILARES Contadero

Prol. 16 de Septiembre s/n, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, 05500 Ciudad de México, CDMX.

PILARES Tierra y Libertad

Calle Enrique Rambal S/N, Amp Emiliano Zapata, Iztapalapa, Ciudad de México, CDMX.

PILARES BOSQUES

Sabinos mz178, Bosques del Pedregal, Tlalpan, 14738 Ciudad de México, CDMX.

PILARES Valentín Gómez Farías

Entrada al Parque, Andrea de Castagno, Nonoalco, Benito Juárez, 03700 Ciudad de México, CDMX.

PILARES PROGRESO SUR

Ermita Iztapalapa casi esq. Eje 3 Ote, 09060 Ciudad de México, CDMX.

PILARES 16 DE SEPTIEMBRE

Av. 16 de Septiembre 2A, Santa María Tepepan, Xochimilco, 16020 Ciudad de México, CDMX.

PILARES Enrique Calderón Alzati

C. Río Tiber 22, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX.

Busca en su página web el más cercano a tu domicilio.

