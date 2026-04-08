¿Notas una joroba en la espalda? El estrés y el cortisol podrían estar detrás

¿Has notado una pequeña joroba en la parte alta de la espalda o detrás del cuello y no sabes por qué aparece? Aunque muchas personas creen que solo ocurre con la edad, lo cierto es que puede tener varias causas, desde malas posturas hasta un exceso de cortisol, la hormona relacionada con el estrés.

Con el paso del tiempo es relativamente común que la espalda comience a curvarse o que se forme una acumulación de grasa en la zona dorsal. Sin embargo, conocer por qué sucede y cómo prevenirlo puede ayudarte a cuidar mejor tu salud. Aquí te contamos cuáles son algunas de las causas más frecuentes.

¿Por qué se nos curva la espalda con la edad?

Conforme pasan los años, es común que algunas personas desarrollen una ligera curvatura en la parte superior de la espalda, lo que puede dar la apariencia de una joroba.

Esto puede estar relacionado con diversos factores, entre ellos:

Malas posturas durante largos periodos

Malas posturas durante largos periodos Debilidad ósea, especialmente por osteoporosis

Acumulación de grasa en la parte superior de la espalda

Falta de actividad física o debilidad muscular

De acuerdo con información de MedlinePlus, la grasa dorsocervical, también conocida como joroba detrás de los hombros, es una acumulación de tejido graso en la parte posterior del cuello y la zona superior de la espalda, entre los omóplatos.

¿Por qué les sale joroba a algunas personas? Aguas con el cortisol Foto: Canva

Entre las posibles causas de esta acumulación se encuentran:

Medicamentos utilizados para tratar el VIH/SIDA

Medicamentos utilizados para tratar el VIH/SIDA Uso prolongado de glucocorticoides como prednisona, dexametasona o hidrocortisona

Obesidad, que puede provocar depósitos de grasa en diferentes zonas del cuerpo

Niveles elevados de cortisol, asociados al Síndrome de Cushing

Trastornos genéticos que provocan acumulación anormal de grasa

Enfermedad de Madelung, relacionada con el consumo excesivo de alcohol

¿Qué provoca la llamada “joroba de búfalo”?

La llamada joroba de búfalo es un término popular para describir una acumulación de grasa en la base del cuello que forma un bulto redondeado o prominente.

De acuerdo con Cleveland Clinic, médicamente se conoce como hipertrofia dorsocervical y ocurre cuando se acumula tejido adiposo en esa zona del cuerpo.

Una de las causas más comunes es el exceso de cortisol, lo que puede provocar el desarrollo del síndrome de Cushing.

Además, los niveles altos de cortisol también pueden provocar otros problemas de salud como:

Diabetes

Presión arterial alta

Mala cicatrización de heridas

Estrías moradas en el abdomen

¿Por qué les sale joroba a algunas personas? Aguas con el cortisol Foto: Canva

¿Qué consecuencias puede traer la joroba de búfalo?

Aunque la joroba de búfalo no suele ser peligrosa, sí puede generar molestias o síntomas si no se atiende a tiempo. Entre los más comunes se encuentran:

Dolor de cuello

Dolor de cuello Compresión nerviosa que provoca entumecimiento o dolor

Dificultad para recostarse boca arriba

Trastornos del sueño

También es importante saber que no es lo mismo que la llamada joroba de viuda. La joroba de búfalo es una acumulación de grasa en la base del cuello, mientras que la joroba de viuda ocurre cuando la columna vertebral de la parte superior de la espalda se curva hacia afuera más de lo normal, una condición conocida como cifosis.

¿Por qué les sale joroba a algunas personas? Aguas con el cortisol Foto: Canva

¿Qué hacer si te empieza a salir joroba?

Si notas cambios en la forma de tu espalda o la aparición de un bulto en la parte superior del cuello, lo más recomendable es consultar a un especialista para determinar la causa y el tratamiento adecuado.

En muchos casos, algunos cambios en el estilo de vida pueden ayudar, como:

Mejorar la postura diaria

Mejorar la postura diaria Realizar ejercicios recomendados por un profesional

Mantener un peso saludable

Fortalecer los músculos de la espalda

Estos hábitos pueden ser clave, especialmente cuando la causa está relacionada con acumulación de grasa o debilidad muscular.

¿Por qué les sale joroba a algunas personas? Aguas con el cortisol Foto: Canva

¿Qué es el cortisol y cómo afecta al cuerpo?

El cortisol es una hormona que producen las glándulas suprarrenales y que ayuda al cuerpo a regular la respuesta al estrés.

Según Cleveland Clinic, pertenece al grupo de los glucocorticoides, un tipo de hormona esteroide que cumple funciones importantes para el organismo.

Cuando sus niveles se elevan demasiado, puede provocar varios efectos en el cuerpo, como:

Aumento de peso, especialmente en el rostro y el abdomen

Aumento de peso, especialmente en el rostro y el abdomen Depósitos de grasa entre los omóplatos

Estrías anchas y moradas en el vientre

Debilidad muscular en brazos y muslos

Nivel alto de azúcar en sangre, que puede derivar en Diabetes tipo 2

Hipertensión

¿Por qué les sale joroba a algunas personas? Aguas con el cortisol Foto: Canva

Si notas cambios en tu cuerpo, lo más importante es acudir con un especialista para recibir un diagnóstico adecuado. Además, mantener una dieta equilibrada, actividad física regular y una buena postura puede ayudar a prevenir este tipo de problemas.