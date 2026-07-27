Científicos descubren efecto oculto de la metformina en el cerebro tras décadas de uso

La metformina es uno de los medicamentos más usados para tratar la diabetes tipo 2 desde hace más de seis décadas. Durante años, se ha explicado su efecto principalmente por su acción en el hígado, donde ayuda a reducir la producción de glucosa, y por su papel en el intestino; sin embargo, un nuevo estudio apunta a otro lugar clave: el cerebro.

Investigadores del Baylor College of Medicine y colaboradores internacionales identificaron una vía cerebral que podría participar en el efecto antidiabético de la metformina. El trabajo, publicado en Science Advances, sugiere que el fármaco puede actuar sobre una proteína llamada Rap1 en el hipotálamo ventromedial, una región relacionada con el control del metabolismo de la glucosa.

El hallazgo no significa que las personas deban cambiar su tratamiento ni tomar metformina por motivos distintos a los indicados por su médico. Lo que aporta es una nueva explicación sobre cómo este medicamento podría ayudar a regular el azúcar en sangre desde una ruta que hasta ahora se conocía menos.

¿Qué descubrieron sobre la metformina y el cerebro?

El equipo se centró en una proteína llamada Rap1, ubicada en el hipotálamo ventromedial. Esta zona del cerebro participa en la regulación del metabolismo y en señales que influyen en el equilibrio de la glucosa en todo el cuerpo.

Los científicos observaron que, en modelos con ratones, la capacidad de la metformina para reducir la glucosa con dosis bajas dependía de la presencia de Rap1 en esa región cerebral. Cuando los animales fueron modificados para no tener Rap1 en el núcleo ventromedial del hipotálamo, la metformina dejó de mejorar sus niveles de azúcar en sangre.

Lo interesante es que otros tratamientos para la diabetes, como la insulina y agonistas del GLP-1, sí conservaron su efecto. Esto sugiere que Rap1 tendría un papel específico en la forma en que la metformina actúa sobre esta vía cerebral.

La metformina podría ayudar a contrarrestar el estrés metabólico de la terapia hormonal, cuando la fatiga y otros efectos secundarios suelen limitar la actividad física. Foto: Pixabay

Pequeñas dosis en el cerebro tuvieron efecto en ratones

Para comprobar si el cerebro podía mediar parte del efecto del medicamento, los investigadores aplicaron cantidades muy pequeñas de metformina directamente en el cerebro de ratones con diabetes. Aun con dosis mucho menores que las usadas por vía oral, el tratamiento redujo de forma significativa los niveles de glucosa.

El estudio también encontró que la metformina activó un grupo específico de neuronas llamadas SF1 en el núcleo ventromedial del hipotálamo. Estas neuronas respondieron al fármaco solo cuando Rap1 estaba presente, lo que refuerza la idea de que esta proteína es necesaria para que la metformina active esa señal cerebral.

En palabras más simples: el estudio plantea que la metformina no solo trabaja en órganos como el hígado o el intestino, sino que también puede activar un circuito cerebral que ayuda a controlar la glucosa.

¿Esto cambia el tratamiento de la diabetes?

Por ahora, no. El estudio ayuda a entender mejor cómo funciona la metformina, pero no implica un cambio inmediato en las indicaciones médicas ni en las dosis que reciben los pacientes.

Metformina podría bloquear beneficios clave del ejercicio Foto Canva

La investigación se realizó principalmente en modelos animales, por lo que todavía falta conocer qué tanto se reproduce esta vía en humanos y cómo podría aprovecharse de manera segura.

Aun así, el hallazgo puede abrir nuevas líneas de investigación. Si esta ruta cerebral se confirma en personas, en el futuro podrían desarrollarse terapias más precisas para diabetes tipo 2, dirigidas no solo al hígado, el intestino o el páncreas, sino también a mecanismos del sistema nervioso.

La metformina, un medicamento con más preguntas por resolver

La metformina se considera un tratamiento base para muchas personas con diabetes tipo 2, pero su mecanismo de acción no ha sido completamente explicado. El estudio de Baylor refuerza la idea de que sus efectos son más amplios de lo que se pensaba.

Makoto Fukuda, autor principal del trabajo, señaló que el hallazgo cambia la forma de mirar al medicamento, ya que el cerebro parece responder a concentraciones más bajas que otros órganos como el hígado o el intestino.

El equipo también busca explorar si esta misma vía de Rap1 podría estar relacionada con otros efectos atribuidos a la metformina, incluidos posibles beneficios en el envejecimiento cerebral, aunque esa parte todavía requiere más investigación.

La conclusión, por ahora, es que un fármaco conocido desde hace décadas todavía puede revelar mecanismos nuevos. En el caso de la metformina, el cerebro podría ser una pieza más importante de lo que se creía en su capacidad para ayudar a controlar el azúcar en sangre.