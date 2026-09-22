Aumentan cirugías en el CMN “20 de Noviembre” del ISSSTE tras modernización operativa

El Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre” del ISSSTE registró un incremento significativo en su productividad quirúrgica al realizar 7 mil 800 intervenciones entre enero y agosto de 2026, lo que representa un aumento frente a las 6 mil 300 cirugías efectuadas en el mismo periodo del año anterior.

La institución atribuye este avance al fortalecimiento de su infraestructura médica, el equipamiento tecnológico de vanguardia y la ampliación de las especialidades.

El director general del Instituto, Martí Batres Guadarrama, destacó a través de sus redes sociales que el hospital avanza en su transformación mediante "más tecnología de última generación, nuevos espacios para medicina de especialidad y el apoyo a la investigación", factores que se traducen en un mayor bienestar para la derechohabiencia.

Entre los logros más recientes resalta la apertura de dos quirófanos de tococirugía con capacidad para ejecutar hasta 800 procedimientos anuales, además de áreas remodeladas para la recuperación posquirúrgica, esterilización y cuidados intensivos.

Asimismo, la unidad médica incorporó equipos de última tecnología para realizar ecografía neuromuscular, electroterapia y ultrasonido terapéutico, a la par de la renovación del robot Da Vinci para cirugías de alta complejidad. A estos avances tecnológicos se suma el fortalecimiento académico e investigativo, pues el hospital duplicó en tres años su plantilla de investigadores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, al pasar de 14 a 28 especialistas.

Batres Guadarrama enfatizó que este nosocomio es la "cúspide de todo el sistema de salud del ISSSTE", al concentrar personal médico de alta especialización capaz de resolver casos de elevada complejidad técnica, como la recuperación de movilidad mediante cirugía de columna o la atención integral de cardiopatías congénitas en lactantes.