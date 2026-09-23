IMSS confirma bacteria en 4 de los 5 recién nacidos que fallecieron en Durango

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó la presencia de una bacteria en 4 de los 5 recién nacidos que murieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 en Durango.

No obstante, sin precisar el tipo del microorganismo, Adriana Toriz Saldaña, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del Seguro Social, indicó que hasta el momento no se ha confirmado que el brote de la bacteria haya ocasionado los decesos.

“De los cinco recién nacidos que lamentablemente fallecieron, en cuatro se confirmó la presencia de la bacteria asociada al brote. En el quinto caso, los estudios no identificaron la bacteria asociada al brote.

“La relación entre la bacteria y cada fallecimiento continúa en análisis y se dará a conocer primero a las familias”, señaló en un video mensaje publicado en redes sociales.

Al dar a conocer los avances de la investigación que realiza el IMSS en coordinación con la Secretaría de Salud y la Cofepris, la epidemióloga añadió que del primero al 19 de septiembre, la UCIN atendió a 11 recién nacidos, que tenían condiciones graves, por lo cual necesitaban cuidados intensivos. De ellos 6 ya fueron dados de alta.

“En la UCIN como protocolo, se realizan y realizaron estudios de laboratorio diariamente durante su estancia. El día de hoy se concluyó el análisis epidemiológico. De los once recién nacidos, seis de éstos ya fueron dados de alta, y ninguno de ellos se identificó la bacteria asociada al brote, y hoy se encuentran en casa con sus familias”.

BACTERIA NO HA SIDO IDENTIFICADA EN OTRA ÁREA HOSPITALARIA

La funcionaria del IMSS señaló que además de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, se amplió la vigilancia microbiológica a todas las áreas del (HGZ) No. 1 en Durango y hasta el momento la bacteria no ha sido identificada en ningún área hospitalaria.

“Ante algunas publicaciones en medios, aclaramos: Es falso que una paciente adolescente atendida recientemente en el hospital haya presentado la bacteria. La paciente recibe el tratamiento y seguimiento correspondientes”.

Finalmente, Adriana Toriz Saldaña reiteró que la muerte de los 5 recién nacidos no tiene relación con falta de insumos y añadió que las autoridades del Instituto seguirán apoyando a las familias que perdieron a sus hijos.

“Por último y muy importante, el titular de la Unidad de Derechos Humanos del IMSS, Jorge Marengo, se encuentra en Durango para acompañar y atender personalmente a las familias. El Instituto estará presente para ellas en todo momento.

“El IMSS continúa colaborando con las autoridades sanitarias para identificar el origen del brote, y mantendrá vigilancia epidemiológica e informará conforme cuente con resultados concluyentes”, señaló Toriz Saldaña.