Refuerza ISSSTE mantenimiento de unidades médicas con entrega de herramientas e insumos

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mencionó que se donaron kits de herramientas e insumos a siete unidades médicas con la finalidad de atender de manera adecuada las necesidades.

“En el @ISSSTE_mx dotamos de herramientas e insumos a las unidades médicas para solucionar temas de mantenimiento de inmediato. Así reducimos costos y tiempos de respuesta, y no interrumpimos el servicio a la derechohabiencia”, publicó en redes sociales.

Detallo también que fueron 10 estados a los que se les envió material. Estados como Oaxaca, Yucatán, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Sonora y Chiapas.

“Van a ser 10 estados, ya entregamos siete: hemos entregado estos kits en Yucatán, en Sonora, Estado de México, Oaxaca, entre otros estados de la República, y vamos a entregar a diversas entidades federativas más. (...) En las próximas semanas se enviarán kits a las Oficinas de Representación del ISSSTE en Tamaulipas, así como a los hospitales regionales ‘Bicentenario de la Independencia’, en Tultitlán, Estado de México, y Monterrey, Nuevo León”, indicó.

Sostuvo que el kit esta integrado por 122 artículos, entre equipo mayor, herramienta eléctrica y materiales para labores de conservación, como motobombas sumergibles, taladros, maquinas de corte, detectores de voltaje, rotomartillos, escaleras, equipos de protección personal, pistolas de pintura y productos de limpieza.

“¿Qué tienen estos kits? Estos kits constan de 122 piezas de diversas herramientas, son muchas, por ejemplo, picos, palas, martillos, mazos; pero también incluyen por ejemplo escaleras, cautines, soldadura, cables, lámparas; y también tienen equipo de protección, cascos, guantes para aislamiento eléctrico, botas, por ejemplo, chalecos para la distinción nocturna, entre muchas otras cosas”, señaló.

El director general del ISSSTE mencionó que estas acciones buscan reducir costos y tiempos de respuesta, siempre y cuando se mantenga en optimas condiciones las instalaciones donde se brinda la atención médica.