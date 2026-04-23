Nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas alargan la vida

Después de décadas con avances limitados, la investigación médica comienza a mostrar resultados en el tratamiento del cáncer de páncreas, una de las enfermedades con mayor tasa de mortalidad a nivel global.

Aunque los nuevos desarrollos no representan aún una cura, distintos estudios coinciden en que podrían extender la supervivencia de los pacientes, un objetivo relevante en una patología caracterizada por su diagnóstico tardío y su alta resistencia a los tratamientos.

“Se está produciendo un cambio real en este tipo de cáncer, que no había experimentado avances médicos en 40 años”, explicó Patrick Mehlen, investigador del centro oncológico Léon Bérard en Francia.

Un panorama marcado por alta mortalidad

El cáncer de páncreas sigue siendo especialmente difícil de tratar. En muchos casos, la enfermedad se detecta en etapas avanzadas, lo que limita las opciones terapéuticas.

Diversas estimaciones en países como Estados Unidos y Francia indican que, a cinco años del diagnóstico, solo una de cada diez personas sobrevive. Además, especialistas advierten que podría convertirse en uno de los tipos de cáncer más mortales en los países desarrollados en los próximos años.

A este contexto se suma un fenómeno que aún no se comprende del todo: el aumento de casos en personas más jóvenes.

Daraxonrasib: resultados que abren expectativas

Uno de los avances recientes más comentados proviene de la empresa Revolution Medicines, que presentó resultados positivos de un fármaco experimental llamado daraxonrasib.

Este medicamento actúa sobre una proteína clave en el crecimiento descontrolado de células cancerosas, especialmente en tumores pancreáticos. A diferencia de la quimioterapia tradicional, su enfoque es más específico.

En pruebas realizadas con pacientes con metástasis, los resultados mostraron que:

El 50% de los pacientes tratados sobrevivió más de 13 meses

Esta cifra representa el doble del tiempo observado con quimioterapia convencional

observado con quimioterapia convencional Se administra por vía oral, lo que facilita su uso

Aunque el aumento en meses puede parecer limitado, especialistas consideran que, en este tipo de cáncer, representa un avance significativo.

Testimonios que reflejan el impacto del tratamiento

Uno de los casos que ha llamado la atención es el del exsenador estadounidense Ben Sasse, quien fue diagnosticado a finales de 2025.

Según relató, inicialmente se le estimaban entre tres y cuatro meses de vida. Tras iniciar el tratamiento con daraxonrasib, reportó una mejoría en su estado general, aunque también experimentó efectos secundarios severos.

“Estoy mucho mejor”, declaró, al tiempo que reconoció que el tratamiento no implica una curación definitiva.

Nuevas estrategias: bloquear la resistencia del tumor

Paralelamente, otras líneas de investigación buscan atacar un problema clave: la resistencia del cáncer a los tratamientos.

Un estudio liderado por Patrick Mehlen, publicado en la revista Nature, exploró una molécula diseñada para impedir que las células tumorales desarrollen mecanismos de defensa frente a la quimioterapia.

En este ensayo, realizado con alrededor de 40 pacientes, se observó que la combinación con quimioterapia podría prolongar la supervivencia varios meses más respecto a lo habitual.

“Se les da una media de seis meses más de vida, lo que en esta patología no es poco”, señaló el investigador.

Investigación en fase temprana y próximos pasos

A pesar de los resultados, los especialistas subrayan que estos avances aún deben confirmarse en estudios más amplios. El ensayo dirigido por Mehlen se realizó con un número reducido de pacientes y sin un grupo de control directo.

Los investigadores planean iniciar un nuevo estudio a finales de 2026 que permita validar los resultados bajo criterios más rigurosos.

Además, una de las líneas que se plantea es la combinación de terapias. El objetivo es evaluar si el uso conjunto de daraxonrasib con otros fármacos puede incrementar aún más la supervivencia.

Un cambio en el ritmo de la investigación

El interés científico en el cáncer de páncreas ha crecido en la última década, impulsado por un aumento en la financiación y la urgencia de encontrar nuevas soluciones terapéuticas. Este cambio ha permitido abrir múltiples líneas de investigación que, aunque en distintas fases, comienzan a ofrecer resultados medibles.

bgpa