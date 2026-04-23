¿Tu hijo deja de respirar al llorar? Esto es lo que realmente está pasando en su cuerpo

Ver a un niño llorar hasta quedarse sin aliento puede generar una sensación de alarma inmediata. En algunos casos, el llanto se detiene de forma abrupta, la respiración parece desaparecer por unos segundos e incluso puede haber pérdida momentánea del conocimiento.

Aunque la escena impacta, este tipo de episodios tiene una explicación médica y, en la mayoría de los casos, no implica un riesgo grave.

El espasmo del sollozo es un fenómeno relativamente común durante la infancia temprana y suele presentarse en etapas en las que los menores aún no logran gestionar por completo sus emociones.

Espasmo del sollozo en niños: qué es, por qué ocurre y cómo actuar Canva.

¿Qué es el espasmo del sollozo en niños y por qué ocurre?

El espasmo del sollozo consiste en una pausa involuntaria de la respiración que aparece después de una emoción intensa, como enojo, miedo, dolor o frustración. No se trata de una conducta intencional ni de un acto que el niño pueda controlar.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, este episodio ocurre como una respuesta automática del sistema nervioso ante situaciones que superan la capacidad emocional del menor. En términos sencillos, el cuerpo reacciona de manera exagerada frente a un estímulo intenso.

La Asociación Española de Pediatría (AEPED) señala que este fenómeno afecta aproximadamente al 5% de los niños sanos, principalmente entre los 6 meses y los 5 años. Aunque puede resultar impactante, se considera benigno y forma parte del desarrollo infantil.

Desde el punto de vista clínico, estos episodios se clasifican como eventos paroxísticos no epilépticos. Esto significa que son breves, no corresponden a crisis convulsivas y no provocan daño en el cerebro.

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Principales causas del espasmo del sollozo

Las causas del espasmo del sollozo están relacionadas con reacciones emocionales intensas o estímulos físicos.

Entre los detonantes más frecuentes se encuentran:

Frustración o enojo ante una situación que el niño no puede controlar

Dolor físico, como golpes o caídas

Sustos repentinos

Momentos de tensión o estrés emocional

Según MedlinePlus, estos episodios aparecen cuando el niño experimenta emociones que sobrepasan su capacidad de respuesta. Por su parte, la AEPED indica que también pueden desencadenarse tras regaños, sobresaltos o contrariedades cotidianas.

Además, algunos factores pueden favorecer su aparición, como la deficiencia de hierro (anemia), antecedentes familiares o ciertas variaciones en la forma en que el sistema nervioso regula la respiración y la respuesta emocional.

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Síntomas del espasmo del sollozo

Aunque cada caso puede variar, el espasmo del sollozo suele seguir un patrón reconocible.

Los síntomas más comunes incluyen:

Llanto intenso previo al episodio

Suspensión repentina de la respiración

Cambio de color en la piel, que puede tornarse azulada o pálida

Rigidez o pérdida momentánea del tono muscular

Desmayo breve

Movimientos involuntarios similares a convulsiones

MedlinePlus explica que, tras unos segundos, el niño retoma la respiración de manera espontánea, sin necesidad de intervención.

La AEPED distingue dos tipos principales de espasmo del sollozo:

Cianótico : asociado con enojo o frustración; el niño puede adquirir un tono azulado

Pálido : relacionado con sustos o dolor; la piel se torna más clara de lo habitual

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¿Es peligroso el espasmo del sollozo? Esto dicen los especialistas

A pesar de lo alarmante que resulta presenciar uno de estos episodios, la evidencia médica coincide en que no suelen ser peligrosos.

El Manual MSD, respaldado por especialistas en pediatría, indica que estos eventos se presentan en niños sanos y desaparecen con el crecimiento, generalmente antes de los 6 u 8 años.

Asimismo, la Asociación Española de Pediatría señala que no provocan daño neurológico ni afectan el desarrollo del menor. Incluso cuando se presenta pérdida de conciencia o movimientos involuntarios, no se trata de epilepsia.

No obstante, se recomienda buscar valoración médica en los siguientes casos:

Cuando los episodios ocurren sin un desencadenante claro

Si son muy frecuentes o duran más de lo habitual

Cuando aparecen fuera del rango de edad esperado

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¿Qué hacer si un niño presenta un espasmo del sollozo?

Ante un episodio de espasmo del sollozo, la prioridad es mantener la calma y actuar de forma segura.

Las recomendaciones de especialistas incluyen:

Colocar al niño en un sitio seguro, preferentemente recostado

Evitar sacudirlo o intentar despertarlo de forma brusca

No introducir objetos en la boca

Esperar a que la respiración se restablezca por sí sola

La AEPED subraya que estos episodios comienzan y terminan de manera rápida, sin necesidad de maniobras agresivas.

Por su parte, MedlinePlus recomienda identificar los factores que desencadenan el llanto o el estrés, con el fin de reducir la frecuencia de estos eventos. En casos recurrentes, puede ser útil evaluar los niveles de hierro y recibir orientación médica.

El espasmo del sollozo es un episodio que puede generar preocupación, pero en la mayoría de los casos forma parte del desarrollo infantil y no implica un problema grave de salud.

Su origen está ligado a la respuesta del organismo ante emociones intensas y suele desaparecer con el crecimiento. Con información adecuada y seguimiento médico cuando sea necesario, es posible manejar estos eventos con mayor tranquilidad.