Ante un monumento iluminado de rosa, el mensaje es claro: ¡Se está luchando contra el cáncer de mama! Pero, ¿qué sucede con el cáncer cervicouterino? Una enfermedad que, hoy por hoy, es la segunda causa de muerte en el país entre mujeres en edad reproductiva.

No obstante, el verdadero problema no está en el “número de defunciones”, sino en lo que se está haciendo —o dejando de hacer—.

El cáncer cervicouterino es el segundo cáncer más recurrente en las mujeres: al día se diagnostican aproximadamente 28 casos nuevos y mueren 13. Todo por una enfermedad que es prevenible en un 99.7%”, describe la doctora Lucely del Carmen Cetina, investigadora en Ciencias Médicas y fundadora del programa MICAELA.

Esta información vuelve inevitable preguntarse en voz alta: ¿por qué estamos dejando morir a las mujeres de cáncer?

Cáncer cervicouterino: ¿Qué está fallando en México para que mueran 13 mujeres al día? Evento

Cáncer cervicouterino: una enfermedad que "no existe"

La falta de detección oportuna, al igual que la enfermedad, está rodeada de una diversidad de factores que influyen en su crecimiento, permanencia y mortalidad.

En cifras, México cuenta con una cobertura de entre el 70% al 80% en prevención y detección del cáncer cervicouterino. Además, cuenta con una vacuna contra el VPH (virus relacionado con la mayor incidencia de este padecimiento) con una efectividad del 99%. Entonces, ¿qué está fallando?”, interroga la doctora Cetina

Quizá el conflicto está en que, “si no se ve ni se habla, el cáncer cervicouterino no existe”. ¿Lo crees?

Socialmente parece que sí; aunque aquellas mujeres que hoy se encuentran sentadas frente a sus médicos, a punto de escuchar un “es cáncer”, narran una realidad muy diferente.

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El cáncer cervicouterino tiene múltiples caras

En la teoría, en los libros de medicina, se indica que desde que aparece la primera célula defectuosa hasta que se convierte en cáncer transcurren 10 años. Pero ningún cuerpo es igual a otro. Hay factores, como fumar y utilizar anticonceptivos por largo tiempo, que pueden acortar este periodo.

Pero no es todo. El país se aleja de la meta de controlar los cánceres ginecológicos por brechas que parecen infranqueables: falta de información, problemas socioeconómicos, escasez de insumos médicos, pocos oncólogos y tabúes que no terminan de desaparecer.

Para darnos una idea de los abismos que una mujer con cáncer cervicouterino enfrenta, basta con saber lo que requiere económicamente para un tratamiento en el sector privado:

Si se habla solo de quimioterapia y radiación, la persona debe contar con un ahorro de 600 mil pesos. Pero en el caso de un tratamiento completo, que incluye quimioterapia neoadyuvante, el costo se eleva a seis millones”, indica la doctora Cetina

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Gunaa Nadipa: “Mujer Fuerte”

Aunque el camino sigue siendo largo y los obstáculos son varios, no todo está perdido. Hay iniciativas como Gunaa Nadipa (Mujeres Fuertes, en zapoteco), que trabajan para derribar el primer muro: la información.

Si bien el español es la lengua predominante de México, no todos lo hablan. Entidades como Chiapas, Chihuahua y Oaxaca cuentan con comunidades que únicamente hablan su lengua indígena, pero eso no las hace inmunes al cáncer cervicouterino.

Bajo esa premisa, MSD, en alianza con la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, crea Gunaa Nadipa, una iniciativa que busca visibilizar y reducir la brecha de salud.

Para ello, han escogido la comunidad de Juchitán, Oaxaca, donde se ha detectado una mayor incidencia de tumores ginecológicos: cervicouterino, endometrio y ovario.

Con la intención de cumplir este objetivo, se creará material informativo en zapoteco. En ellos se explicarán todas las formas que existen para prevenir y detectar el cáncer, así como los espacios donde pueden acudir para solicitar atención.

Este es un grano de arena en medio del mar, pero es un inicio que nosotros debemos continuar. Y tú, ¿sabías que puedes prevenir el cáncer cervicouterino con una vacuna?