¿Necesito la vacuna contra el sarampión si ya tuve la enfermedad? Esto dice la ciencia

Ante el regreso del sarampión, la vacuna representa la vía más segura para obtener inmunidad. Si existen dudas sobre si se padeció la enfermedad durante la infancia, la recomendación de los especialistas es recibir la dosis correspondiente.

Esta situación es frecuente entre los adultos. En ocasiones, se desconoce si la aparición de algún sarpullido en la niñez fue realmente sarampión o alguna otra erupción similar. Por ello, es necesario comprender cómo actúa la vacuna en el organismo antes de solicitarlo.

Si una persona tuvo sarampión, cuenta con una inmunidad fuerte. Canva

¿Si tuve sarampión, debería vacunarme?



La postura médica ante esta duda es clara: la certeza es la prioridad. Si existe la seguridad absoluta de haber enfrentado al virus en el pasado, el sistema de defensa guarda una memoria que reconoce al invasor de por vida y la vacuna resulta innecesaria.

Sin embargo, cuando el historial médico es incierto, acudir a la unidad de salud es la decisión más adecuada, como explican el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC):

Certeza absoluta: Si el diagnóstico fue clínico y confirmado por un profesional, el cuerpo ya tiene memoria y no requiere dosis adicionales.

Si el diagnóstico fue clínico y confirmado por un profesional, el cuerpo ya tiene memoria y no requiere dosis adicionales. Incertidumbre o falta de registro: Ante la mínima duda, la recomendación oficial es recibir la dosis para asegurar la protección.

Si alguien tuvo sarampión, tiene una inmunidad que durará el resto de la vida. Canva

¿Cómo actúa la vacuna en alguien que ya tuvo la enfermedad?

El cuerpo opera como un archivo celular de alta precisión. La vacuna utiliza una versión debilitada del virus que no tiene capacidad de enfermar. Cuando una persona que ya tuvo sarampión recibe la dosis, ocurre un proceso de reconocimiento inmediato que no genera daños.

Así actúa el biológico, de acuerdo con el sistema de salud público del Reino Unido (NHS) y los CDC:

Reconocimiento instantáneo: Las defensas detectan el componente de la vacuna y lo neutralizan al identificarlo como una amenaza ya conocida.

Las defensas detectan el componente de la vacuna y lo neutralizan al identificarlo como una amenaza ya conocida. Sin sobrecarga: La aplicación no satura el sistema inmunológico ni provoca efectos secundarios de gravedad; funciona como un recordatorio para la memoria celular.

La aplicación no satura el sistema inmunológico ni provoca efectos secundarios de gravedad; funciona como un recordatorio para la memoria celular. Seguridad garantizada: El diseño del fármaco asegura que el organismo se mantenga estable, reafirmando la protección que el cuerpo desarrolló previamente de forma natural.

El virus ya no causa tantos problemas en las personas que tuvieron la enfermedad. Canva

¿Cuánto dura la protección de la vacuna contra el sarampión?

La inmunización ofrece un escudo que perdura a través de las décadas. Completar el esquema de dos dosis genera defensas que resguardan la salud durante el resto de la vida del individuo.

Así protege la vacuna, según el Centro Nacional para la Investigación de Inmunización y Vigilancia de Enfermedades Prevenibles por Vacunación en Australia (NCIRS):

Eficacia de por vida: Las dos dosis recomendadas establecen una guardia permanente contra el virus salvaje.

Las dos dosis recomendadas establecen una guardia permanente contra el virus salvaje. Evitación de riesgos: A diferencia de la enfermedad real, la vacuna no expone al paciente a complicaciones como neumonía, ceguera o inflamación cerebral.

A diferencia de la enfermedad real, la vacuna no expone al paciente a complicaciones como neumonía, ceguera o inflamación cerebral. Protección colectiva: Al inmunizarse, se detiene la cadena de transmisión, lo que evita que el virus afecte a personas vulnerables que no pueden recibir la dosis.

Ante cualquier duda de haber tenido la enfermedad, lo mejor es ir a vacunarse. Canva

¿Cuándo recibir la inmunización contra el sarampión?

Respetar el esquema de vacunación permite bloquear los brotes y evitar que el virus encuentre nuevos huéspedes. La puntualidad en las fechas de aplicación es el factor determinante para mantener la inmunidad en niveles óptimos en toda la población.

Estas son las edades en las que se necesita recibir las dosis, según la Secretaría de Salud (Ssa) y los CDC:

Esquema infantil: La primera aplicación se realiza a los 12 meses y el refuerzo a los 18 meses de edad con la vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas).

La primera aplicación se realiza a los 12 meses y el refuerzo a los 18 meses de edad con la vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas). Jóvenes y adultos: Quienes tienen entre 10 y 49 años sin antecedentes de vacunación requieren dos inyecciones de la Doble Viral (SR).

Quienes tienen entre 10 y 49 años sin antecedentes de vacunación requieren dos inyecciones de la Doble Viral (SR). Dosis cero: En situaciones de brote, los bebés de 6 a 11 meses reciben una aplicación preventiva para fortalecer su respuesta temprana.

En situaciones de brote, los bebés de 6 a 11 meses reciben una aplicación preventiva para fortalecer su respuesta temprana. Grupos de riesgo: Quienes trabajen en escuelas, hospitales o realicen viajes internacionales deben verificar su estado inmunológico y vacunarse si no hay certeza de protección previa.

Quienes trabajen en escuelas, hospitales o realicen viajes internacionales deben verificar su estado inmunológico y vacunarse si no hay certeza de protección previa. Dosis para viajeros: Los bebés a partir de los seis meses pueden recibir una aplicación temprana si se trasladan a zonas con brotes activos de la enfermedad.

La vacuna triple viral tiene una efectividad del 97% tras la segunda dosis, lo que elimina la capacidad del virus para multiplicarse en las vías respiratorias. Mantener los esquemas actualizados es la mejor forma de protegerse.