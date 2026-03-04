¿Fatiga constante o cambios en tu piel? Estas son algunas señales poco conocidas de la obesidad

Las señales de la obesidad suelen manifestarse más allá del aumento de volumen corporal. El cuerpo humano envía mensajes a través de la fatiga, cambios en la piel y una distribución inusual de los tejidos que revelan un desgaste en el equilibrio de las hormonas.

Entender que el exceso de peso no es solo una cuestión de estética, sino un proceso biológico activo, permite identificar desajustes antes de que el daño sea irreversible.

La obesidad deja pequeñas alertas como la fatiga e irritabilidad. Canva

¿Qué señales se relacionan con la fatiga y el estado de ánimo?

La mente y el físico sufren en conjunto cuando enfrentan desórdenes metabólicos. El cansancio extremo y la tristeza suelen ser reflejos de una maquinaria interna que trabaja con lentitud o bajo una presión química constante.

Así afecta esta condición al estado de ánimo y la energía, de acuerdo con un estudio publicado en Journal of Clinical Medicine:

Agotamiento muscular: Las personas con obesidad y pérdida de masa muscular se cansan rápido al realizar tanto actividades físicas como tareas que requieren concentración.

Las personas con obesidad y pérdida de masa muscular se cansan rápido al realizar tanto actividades físicas como tareas que requieren concentración. Depresión en hombres: El exceso de tejido adiposo transforma la testosterona en estrógeno, lo que apaga el ánimo y reduce la motivación diaria en los varones.

El exceso de tejido adiposo transforma la testosterona en estrógeno, lo que apaga el ánimo y reduce la motivación diaria en los varones. Niebla mental y tristeza: En las mujeres, el descontrol hormonal puede frenar la ovulación y causar cambios de humor severos, afectando la claridad del pensamiento.

La confusión y la niebla mental son efectos de la obesidad. Canva

¿Qué otros indicios físicos presenta el organismo?

El exterior funciona como un mapa detallado de las alteraciones internas. Ciertas marcas y sensaciones advierten que el peso extra esconde un desequilibrio que pone en riesgo la integridad de la piel y los músculos.

Estas son las señales físicas de la obesidad además del aumento de talla, según los Institutos Nacionales de la Salud en EU (NIH):

Intolerancia al frío: Sentir escalofríos constantes indica que la glándula tiroides produce poca energía, lo que reduce el calor interno incluso en ambientes templados.

Sentir escalofríos constantes indica que la glándula tiroides produce poca energía, lo que reduce el calor interno incluso en ambientes templados. Estrías y moretones: Las marcas moradas anchas y la fragilidad capilar surgen por niveles altos de cortisol, la hormona del estrés que debilita el colágeno cutáneo.

Las marcas moradas anchas y la fragilidad capilar surgen por niveles altos de cortisol, la hormona del estrés que debilita el colágeno cutáneo. Grasa en "brazalete": El lipedema provoca una acumulación de grasa dolorosa y simétrica en las piernas que se detiene bruscamente en los tobillos, sin afectar los pies.

Es usual que el apetito aumente debido a la obesidad. Canva

¿Cómo influye esta condición en el apetito?

Sentir hambre constante no siempre responde a una falta de voluntad. Con frecuencia, la brújula del cerebro que regula la saciedad se avería, lo que causa una búsqueda desesperada de alimento que el organismo no puede frenar por sí solo.

Hambre voraz constante: Un daño en el hipotálamo anula la sensación de plenitud, lo que deriva en un incremento de peso extremadamente rápido.

Un daño en el hipotálamo anula la sensación de plenitud, lo que deriva en un incremento de peso extremadamente rápido. Antojos por caídas de glucosa: Ciertas alteraciones en el páncreas provocan bajas bruscas de azúcar en la sangre; el cuerpo exige calorías urgentes para evitar un desmayo.

Ciertas alteraciones en el páncreas provocan bajas bruscas de azúcar en la sangre; el cuerpo exige calorías urgentes para evitar un desmayo. Resistencia a la leptina: El exceso de grasa bloquea la señal de la hormona encargada de avisar al cerebro que ya no se necesita comer, atrapando a la persona en un ciclo infinito de apetito.

Si se identifican algunas de estas señales, es necesario acudir con un profesional de la salud. Canva

¿Qué cambios hormonales causa la obesidad?

La grasa abdominal no es un depósito inerte; funciona como un órgano que libera químicos y desequilibra la vida cotidiana. Estas alteraciones afectan tanto la fuerza física como la capacidad reproductiva y el ritmo del metabolismo.

Alteraciones en los ovarios: Los niveles altos de insulina e inflamación alteran los ciclos menstruales, lo que podría causar exceso de vello corporal e infertilidad a largo plazo.

Los niveles altos de insulina e inflamación alteran los ciclos menstruales, lo que podría causar exceso de vello corporal e infertilidad a largo plazo. Impacto de la menopausia: La disminución de estrógenos ralentiza el gasto de energía en las mujeres, facilitando que el tejido graso se aloje prioritariamente en el abdomen.

Identificar estas señales permite entender cómo afecta la obesidad a las personas de forma integral. Ante estos cambios, se recomienda acudir con un profesional de la salud para recibir atención oportuna.