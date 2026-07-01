¿Tu bebé está estreñido? Estos alimentos pueden influir en su digestión, según expertos

El estreñimiento es una de las molestias digestivas más frecuentes durante los primeros años de vida, especialmente cuando el bebé comienza a consumir alimentos distintos a la leche materna o de fórmula.

Aunque algunos alimentos pueden favorecer heces más duras, los especialistas aclaran que no existe un alimento que provoque estreñimiento en todos los bebés.

La alimentación, la hidratación y la madurez del sistema digestivo influyen en el tránsito intestinal de cada niño. Por ello, conocer qué alimentos pueden contribuir al problema y cuáles ayudan a prevenirlo puede marcar la diferencia para mantener una buena salud digestiva.

Alimentos que estriñen a tu bebé Canva.

¿Qué alimentos pueden estreñir a tu bebé y por qué ocurre?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la alimentación complementaria debe comenzar alrededor de los seis meses de edad, cuando la leche materna por sí sola ya no cubre todas las necesidades nutricionales del bebé.

Durante esta etapa es normal que cambien la frecuencia, el color y la consistencia de las evacuaciones, ya que el aparato digestivo se adapta a nuevos alimentos y texturas.

Sin embargo, el estreñimiento puede aparecer cuando la alimentación contiene pocos alimentos ricos en fibra o predominan productos elaborados con harinas refinadas y almidones.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK), señala que una alimentación equilibrada, rica en fibra y acompañada de una adecuada hidratación ayuda a prevenir el estreñimiento en los niños que ya consumen alimentos sólidos.

Asimismo, recuerda que cada bebé responde de manera diferente a los alimentos, por lo que ningún producto debe considerarse "prohibido" sin la valoración de un pediatra.

Alimentos que estriñen a tu bebé Canva.

Los alimentos que más pueden favorecer el estreñimiento durante la alimentación complementaria

Cuando inicia la alimentación complementaria, es recomendable ofrecer una dieta variada y evitar que predominen los alimentos con bajo contenido de fibra.

Los especialistas coinciden en que los siguientes productos pueden favorecer el estreñimiento cuando se consumen con demasiada frecuencia:

1. Cereales y harinas refinadas

Alimentos como el arroz blanco, el pan de caja, la pasta elaborada con harina refinada y otros cereales procesados contienen poca fibra. Cuando predominan en la alimentación del bebé, pueden endurecer las heces y dificultar el tránsito intestinal.

2. Lácteos en exceso

El consumo elevado de leche de vaca, queso o yogur puede favorecer el estreñimiento en algunos bebés, especialmente en aquellos que presentan sensibilidad a las proteínas de la leche. Por ello, es importante ofrecer estos alimentos en las cantidades recomendadas por el pediatra.

Alimentos que estriñen a tu bebé Canva.

3. Plátanos verdes o poco maduros

Cuando el plátano aún no alcanza su punto de maduración contiene una mayor cantidad de almidón resistente, un componente que puede hacer más lenta la digestión y favorecer que las heces sean más firmes.

4. Zanahoria cruda y algunos ultraprocesados

La zanahoria cruda puede resultar más difícil de digerir para algunos bebés, mientras que los alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares añadidos y con escaso aporte de fibra, pueden contribuir a un tránsito intestinal más lento. Los especialistas recomiendan priorizar alimentos frescos y variados.

La OMS recomienda ofrecer una alimentación diversa que incluya frutas, verduras, cereales y otros alimentos adecuados para la edad del bebé, ya que esto favorece tanto su crecimiento como el buen funcionamiento del aparato digestivo.

Asimismo, destaca que la alimentación complementaria debe ser progresiva, variada y adaptarse al desarrollo de cada niño.

Alimentos que estriñen a tu bebé Canva.

Señales de que tu bebé tiene estreñimiento y cuándo debes preocuparte

Muchos padres consideran que un bebé está estreñido cuando pasa varios días sin evacuar. Sin embargo, la Academia Americana de Pediatría (AAP) explica que la frecuencia de las evacuaciones no siempre indica un problema.

Lo más importante es observar la consistencia de las heces y si el pequeño presenta molestias al momento de evacuar.

Las principales señales de estreñimiento son:

Heces duras o con forma de pequeñas bolitas

Dolor o llanto durante la evacuación

Esfuerzo excesivo para defecar

Abdomen inflamado

Disminución del apetito

Presencia de sangre ocasionada por pequeñas fisuras anales

El NIDDK recomienda acudir al pediatra si el estreñimiento dura más de dos semanas o si aparecen síntomas como:

Sangre en las evacuaciones

Vómitos

Fiebre

Inflamación importante del abdomen

Pérdida de peso

Dolor intenso

Estos signos pueden indicar un problema de salud que requiere valoración médica.

Alimentos que estriñen a tu bebé Canva.

¿Qué alimentos ayudan a aliviar el estreñimiento de forma natural?

Una vez iniciada la alimentación complementaria y con autorización del pediatra, algunos alimentos ricos en fibra y agua pueden favorecer un mejor tránsito intestinal.

Entre las frutas más recomendadas se encuentran la pera, la manzana —preferentemente con cáscara si el pequeño ya la tolera—, la ciruela, el durazno y el kiwi. Pueden ofrecerse frescas, en puré o en trozos adecuados para la edad del niño.

En cuanto a las verduras, opciones como la calabaza, el calabacín, la zanahoria cocida, la espinaca y la acelga aportan fibra que ayuda a suavizar las heces y facilita las evacuaciones.

Los cereales integrales también pueden ser aliados de la salud digestiva. Alimentos como la avena, el arroz integral o el pan integral pueden incorporarse poco a poco, siempre bajo las recomendaciones del pediatra, ya que su contenido de fibra favorece el funcionamiento del intestino.

Alimentos que estriñen a tu bebé Canva.

La hidratación también desempeña un papel fundamental. A partir de los seis meses, cuando comienza la alimentación complementaria, es recomendable ofrecer pequeñas cantidades de agua entre las comidas, pues un adecuado consumo de líquidos ayuda a prevenir el estreñimiento.

El NIDDK explica que una dieta con suficiente fibra contribuye a formar heces más blandas y facilita la evacuación.

Por su parte, Mayo Clinic señala que, en algunos casos, el pediatra puede recomendar pequeñas cantidades de jugo de pera o ciruela para aliviar el estreñimiento. Sin embargo, advierte que esta medida siempre debe realizarse bajo orientación médica.

Alimentos que estriñen a tu bebé Canva.

Errores que muchos padres cometen al alimentar a un bebé con estreñimiento

Cuando un bebé presenta estreñimiento, es común recurrir a remedios caseros o modificar su alimentación sin consultar al médico. No obstante, estas prácticas pueden resultar contraproducentes.

Los especialistas recomiendan evitar los siguientes errores:

Eliminar alimentos sin indicación médica

Administrar laxantes o medicamentos por cuenta propia

Retrasar la introducción de alimentos sólidos por miedo al estreñimiento

Basar la alimentación únicamente en cereales refinados

Descuidar el consumo de frutas y verduras apropiadas para su edad

La OMS recuerda que una alimentación complementaria adecuada debe ser suficiente, segura, variada y adaptarse a las necesidades nutricionales del bebé.

Además, la Academia Americana de Pediatría aconseja acudir al pediatra antes de realizar cambios importantes en la dieta o administrar cualquier tratamiento para aliviar el estreñimiento.

El estreñimiento en los bebés suele mejorar con una alimentación equilibrada, una adecuada hidratación y el seguimiento de las recomendaciones del pediatra.

Más que eliminar alimentos por completo, lo importante es ofrecer una dieta variada y acorde con la edad del niño, además de prestar atención a las señales de alerta que puedan indicar la necesidad de una valoración médica.

Con información confiable y hábitos saludables, es posible cuidar la salud digestiva del bebé desde sus primeros meses de alimentación complementaria.