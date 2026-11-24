Durante el Congreso Latinoamericano de Arritmias (LAHRS 2026), celebrado en Ciudad de México junto con la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca (SOMEEC), Johnson & Johnson MedTech conmemoró los 30 años de CARTO™, plataforma que ha acompañado la evolución de la electrofisiología con capacidades de mapeo, visualización y tratamiento de las arritmias.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las enfermedades del corazón fueron la primera causa de muerte en México durante 2024.

Treinta años de innovación que miran al futuro

CARTO™ evolucionó del mapeo electroanatómico a un ecosistema que integra información cardíaca con tecnologías de imagen, navegación y terapia.

Entre las innovaciones recientes se encuentra VARIPULSE™ Pro, segunda generación de la tecnología de ablación por campo pulsado (PFA, por sus siglas en inglés) de Johnson & Johnson, diseñada para realizar la ablación hasta cinco veces más rápido manteniendo una lesión equivalente. También destaca Dual Energy THERMOCOOL SMARTTOUCH™ SF, que incorpora distintas fuentes de energía para ampliar las opciones terapéuticas.

La evidencia clínica de VARIPULSE™ Pro incluye VARIPURE, su primera experiencia multicéntrica, que evaluó a 225 pacientes en 19 centros de Europa: 65.8 % con fibrilación auricular (FA) paroxística y 34.2 % con FA persistente. La plataforma incorpora una nueva secuencia de pulsos de ablación de 3.8 segundos y está disponible en Europa, Japón y otros mercados de Asia-Pacífico y Latinoamérica. Actualmente no está aprobada en Estados Unidos.

"La innovación en electrofisiología tiene un propósito muy claro: poner mejores herramientas en manos de los especialistas para contribuir a una atención más precisa y responder a las necesidades de cada paciente", señaló Edurne Sandoval, líder de Asuntos Médicos de Johnson & Johnson MedTech para Latinoamérica.

LAHRS 2026: colaboración para el futuro de la electrofisiología

El encuentro propició el diálogo entre especialistas sobre los avances que están redefiniendo el abordaje de las arritmias y el papel de la innovación en la práctica clínica. La participación de la compañía incluyó espacios de intercambio científico y experiencias prácticas para acercar estas tecnologías a la comunidad médica.

Como parte del congreso, Johnson & Johnson MedTech realizó el simposio "The Power of Choice", sobre la evolución de las tecnologías de ablación y las posibilidades de distintas fuentes de energía ante diversos escenarios clínicos. También se presentaron demostraciones de mapeo de alta densidad, ablación por campo pulsado y doble energía.

"El futuro de la electrofisiología no estará definido por una sola tecnología, sino por nuestra capacidad de integrar ciencia, experiencia clínica y distintas opciones terapéuticas para responder mejor a las necesidades de cada paciente", comentó Silvia Braga, gerente general de Electrofisiología en Johnson & Johnson MedTech Latinoamérica.

A 30 años de su trayectoria, CARTO™ reafirma el compromiso de Johnson & Johnson MedTech con la innovación, la colaboración científica y el desarrollo de soluciones para transformar la atención cardiovascular.