Inicia construcción del Hospital Regional del Río Sonora tras 12 años de espera

Con una inversión superior a los 500 millones de pesos, este martes inició la construcción del Hospital Regional del Río Sonora, una obra que busca atender una de las principales demandas de las comunidades afectadas por el derrame de sustancias tóxicas ocurrido en 2014.

El arranque de los trabajos estuvo encabezado por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, acompañado por el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, quienes colocaron la primera piedra del proyecto como parte del Plan de Justicia para Cananea y el Río Sonora, impulsado por el Gobierno de México.

Durante el evento, Durazo destacó que la construcción del hospital representa un acto de justicia social y ambiental para miles de familias de la región, al tiempo que reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para concretar una obra que permaneció pendiente durante más de una década.

"Fue la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum y la insistencia de las comunidades y sus representantes sociales lo que permitió mantener activa la demanda. Viene la remediación del Río Sonora; no solo es la construcción del hospital", expresó el mandatario estatal.

El gobernador informó que la obra tiene previsto concluir en abril de 2027 y aseguró que su administración dará seguimiento permanente a los trabajos hasta la entrega del inmueble completamente equipado.

Por su parte, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, señaló que el Gobierno de México garantizará la ejecución del proyecto dentro de los tiempos establecidos y con los estándares de calidad necesarios, al considerar que responde a una demanda histórica de las comunidades del Río Sonora.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que el nuevo hospital brindará atención a más de 60 mil habitantes de la región y contará con áreas de hospitalización, quirófanos, laboratorio para análisis de metales pesados, unidad de vigilancia epidemiológica y seguimiento toxicológico.

Asimismo, ofrecerá servicios especializados en toxicología, nefrología, hemodiálisis, cirugía, pediatría, ginecología y medicina interna, enfocados en atender las afectaciones derivadas de la contaminación ambiental registrada tras el derrame de 2014.

En tanto, la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, informó que, de manera paralela a la construcción del hospital, continúan las acciones para la remediación de los suelos contaminados, el monitoreo ambiental y el fortalecimiento del acceso al agua de calidad para las comunidades del Río Sonora.

Representantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora calificaron el inicio de la obra como un avance significativo en una lucha que se ha mantenido por más de 12 años para lograr atención médica especializada y acciones de reparación integral para la región.