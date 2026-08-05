ISSSTE entrega 242 camas hospitalarias

En 11 entidades, durante el mes de julio, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) entregó un total de 242 camas hospitalarias eléctricas a unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención.

Con esta distribución, el Instituto ha otorgado un total de mil 341 de las 2 mil 275 camas programadas. Lo anterior, representa un avance del 59 % de la estrategia de entrega, que inició el pasado 6 de mayo.

ENTIDADES BENEFICIADAS

En un comunicado, el ISSSTE informó que las camas hospitalarias eléctricas forman parte de su estrategia de fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento médico.

“Este equipo permite brindar mayor comodidad y seguridad a las y los pacientes durante su estancia hospitalaria, además de facilitar la atención del personal de salud y contribuir a elevar la calidad de los servicios”.

Por tanto las unidades médicas que recibieron las camas están ubicadas en: Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Colima, Baja California, Chiapas, Sinaloa y Durango.

El ISSSTE reiteró que continúa el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de sus unidades médicas para mejorar la atención que reciben de los derechohabientes “mediante infraestructura y equipamiento de alta tecnología".