Infecciones dentales pueden causar complicaciones cardiovasculares graves

El Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española advierten de la estrecha relación entre la salud bucodental y la cardiovascular, ya que las bacterias procedentes de infecciones dentales no tratadas pueden pasar al torrente sanguíneo y provocar endocarditis y otras complicaciones cardíacas grave

En el marco del Día Mundial del Corazón, los dentistas recuerdan que en 2025 se produjeron más de 113 mil muertes en España debido a patologías cardiovasculares. Además, estas enfermedades generan más de 5 millones de estancias hospitalarias al año y tienen un impacto económico de más de 9 mil millones de euros anuales en costes sanitarios directos, lo que representa más del 7 por ciento del gasto sanitario nacional.

Por este motivo, ambas instituciones están preparando el próximo lanzamiento de la Campaña Salud Oral y Corazón. El objetivo de esta iniciativa es concienciar sobre la importante interconexión que existe entre una buena salud bucodental y un sistema cardiovascular sano.

Bajo el lema 'Cuida tu boca, protege tu corazón', la campaña indica que las enfermedades cardiovasculares (ECV) representan la segunda causa de mortalidad en España, así como que existe una clara interconexión con la salud oral, tanto en la prevalencia de ECV como en su pronóstico. Además, destaca el papel clave del dentista en la prevención de las ECV y en el manejo del paciente cardiaco.

El Consejo ha informado de que, como en campañas anteriores, se está creando un 'microsite' específico que estará plenamente operativo el 2 de noviembre y que incluirá diverso material elaborado en base a la evidencia científica disponible: folletos divulgativos, infografías, manual de salud oral y cardiaca, un decálogo y un vídeo, todo ello dirigido al público general.

Asimismo, pensando en los dentistas, se está diseñado una 'App' específica donde se analizarán los eventos cardiovasculares relacionados con la salud oral y las recomendaciones clínicas en el paciente cardiaco.

Los dentistas interesados en participar en esta iniciativa ya pueden inscribirse en este enlace https://saludoralycorazon.es/inscripciones/ hasta el 19 de octubre. Todos ellos recibirán una Guía Clínica de la Salud oral y Cardiovascular durante el mes de noviembre.

Imagen permite detectar alteraciones precoces en corazón

La imagen cardiaca permite detectar alteraciones precoces en el corazón asociadas a los tratamientos oncológicos, según muestra un proyecto liderado por la Clínica Universidad de Navarra, en colaboración con el Hospital Universitario de Navarra, que estudia si la resonancia magnética cardiaca avanzada puede identificar precozmente estos cambios y ayudar a reconocer a los pacientes con mayor riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares durante el tratamiento oncológico.

Los resultados preliminares de esta investigación, que se presentaron en la I Reunión Interdisciplinar de Imagen Cardiaca celebrada en el Cima Universidad de Navarra, muestran que la resonancia magnética permite observar cambios tisulares como edemas, inflamación o fibrosis temprana en el corazón, pese a que la función ventricular se mantiene intacta.

Según la doctora Ana Ezponda, radióloga de la CUN y del Área de Cáncer de Pulmón del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, "estas pruebas nos muestran que el corazón puede estar sufriendo ya daños, aunque su morfología y fracción de eyección sigan siendo completamente normales. Por eso, con estos primeros resultados, intuimos que la resonancia magnética cardiaca multiparamétrica es de gran ayuda para evaluar a estos pacientes y que la ecocardiografía puede no ser suficiente".

Los investigadores presentaron los datos de los primeros pacientes seguidos en el tiempo a los que se detectó un aumento significativo de un marcador de resonancia (T1 nativo) sin que el corazón presentara alteraciones. "Los efectos cardiovasculares asociados a la inmunoterapia afectan a entre el 3% y el 4% de los pacientes. Por eso, es importante recurrir a un seguimiento cardiológico multimodal en el que se incluya un análisis de sangre, un electrocardiograma, una prueba de imagen cardiaca antes, durante y después de los tratamientos oncológicos avanzados", explica la doctora Agnes Díaz Dorronsoro, especialista en Cardiología de la Clínica Universidad de Navarra.

El objetivo final de esta línea de investigación, enmarcado en el proyecto IRATI, financiado en la convocatoria de proyectos estratégicos por el Gobierno de Navarra, es pasar de detectar el daño cardiaco cuando ya ha ocurrido a predecir qué pacientes tienen más riesgo de padecerlo incluso antes de iniciar el tratamiento oncológico.

Este proyecto coordinado por la Clínica, y que cuenta con la participación del Hospital Universitario de Navarra, estudia la interacción entre cáncer de pulmón, inmunoterapia y enfermedad cardiovascular, y combina fenotipado cardiaco, biomarcadores, ecocardiografía y resonancia, además de herramientas de IA para integrar y analizar las imágenes.

Los primeros resultados se han presentado en la I Reunión Interdisciplinar de Imagen Cardiaca, organizada por los departamentos de Cardiología y Radiología de la Clínica Universidad de Navarra y celebrada en el Cima. La jornada reunió a especialistas de diferentes disciplinas para abordar el papel de las técnicas de imagen no invasivas en áreas como la cardioncología, las valvulopatías y la cardiopatía isquémica.