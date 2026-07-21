IMSS reforzará su infraestructura con 47 nuevos hospitales

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avanza en una de las estrategias de infraestructura médica más ambiciosas de su historia con la puesta en marcha de 47 nuevos hospitales durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El director general del organismo, Zoé Robledo, informó que siete unidades ya operan, 21 se encuentran en proceso de construcción y 10 abrirán sus puertas en los próximos 10 meses.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular del IMSS enfatizó que “estas obras representan mucho más que nuevas edificaciones, ya que permitirán ampliar el acceso a servicios especializados en regiones donde la capacidad instalada resultaba insuficiente”. La estrategia incrementará significativamente la atención en estados como Guanajuato, Sonora, Hidalgo, Baja California, Yucatán, Michoacán, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California Sur, Oaxaca, Aguascalientes y Colima.

Entre las obras estratégicas sobresalen los Hospitales Generales Regionales (HGR) de Saltillo, Coahuila, diseñado para atender a más de 2.5 millones de derechohabientes con 558 camas y 49 especialidades; Culiacán, Sinaloa, que cubrirá a 762 mil personas con 395 camas; y Los Cabos, Baja California Sur, enfocado en más de 499 mil usuarios con 444 camas. Asimismo, destacan desarrollos en San Luis Río Colorado, Sonora, con 345 camas para 134 mil beneficiarios; Santa Catarina, Nuevo León, con 553 camas orientadas a 299 mil personas; y Guadalupe, Zacatecas, con 387 camas para 319 mil usuarios.

Robledo subrayó el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional en la construcción de ocho complejos clave para acelerar los tiempos de entrega. Explicó además que “las nuevas unidades contarán con servicios que históricamente no estaban disponibles en varias regiones”, garantizando estudios y tratamientos especializados como quimioterapia, hemodiálisis, salas de hemodinamia, resonancia magnética y aceleradores lineales para atención oncológica.