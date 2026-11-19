¿Te gustaría ser mamá, pero al mismo tiempo te da miedo quedar embarazada o enfrentar un parto? Aunque quizás no lo hayas hablado con otras personas, este temor puede generar muchas dudas e inquietudes sobre la maternidad.

En algunos casos, este miedo puede estar relacionado con la tocofobia, una condición que provoca un temor intenso al embarazo o al parto. Hablar sobre ella permite darle mayor visibilidad a una realidad que puede afectar las decisiones de las mujeres al momento de planear la maternidad.

¿Qué es la tocofobia y cuáles son sus tipos?

De acuerdo con Cleveland Clinic, la tocofobia es un miedo intenso al parto que puede presentarse en algunas mujeres e incluso en hombres.

Existen dos tipos principales:

Tocofobia primaria : se presenta en mujeres que nunca han estado embarazadas y que experimentan un miedo intenso ante la posibilidad de vivir un embarazo o un parto.

: se presenta en mujeres que nunca han estado embarazadas y que experimentan un miedo intenso ante la posibilidad de vivir un embarazo o un parto. Tocofobia secundaria: aparece después de una experiencia traumática relacionada con un embarazo o parto anterior, como una complicación médica o la pérdida de un bebé.

¿Qué otros miedos pueden estar relacionados con la tocofobia?

El temor al embarazo y al parto puede estar acompañado de otras fobias relacionadas con el dolor, los procedimientos médicos o los cambios físicos. Entre ellas se encuentran:

Algofobia: miedo al dolor. Hafefobia: miedo a ser tocado. Iatrofobia: miedo a los médicos. Nosocomefobia: miedo a los hospitales. Obesofobia: miedo a aumentar de peso. Pedofobia: miedo a los niños. Tanatofobia: miedo a la muerte. Tripanofobia: miedo a las agujas.

Es importante señalar que no todas las mujeres con tocofobia presentan estas fobias, pero pueden experimentar algunos de estos temores de manera simultánea.

Fobia al embarazo y el parto: tocofobia. Foto: Canva

¿Cuáles son los síntomas de la tocofobia?

La tocofobia puede manifestarse de diferentes maneras y afectar tanto el bienestar emocional como las decisiones relacionadas con la maternidad. De acuerdo con Cleveland Clinic, este miedo puede llegar a estar acompañado de depresión y otras dificultades emocionales.

Algunas señales que pueden presentarse son:

Evitar las relaciones sexuales por miedo a quedar embarazada.

Evitar las relaciones sexuales por miedo a quedar embarazada. Tener dificultades para desarrollar una conexión emocional con el bebé durante el embarazo.

Sentir angustia o falta de entusiasmo ante la idea de estar embarazada.

Intentar ocultar el embarazo.

Sentirse desconectada de la pareja o de los seres queridos.

En algunos casos, este temor también puede influir en las decisiones sobre el nacimiento del bebé. Por ejemplo, algunas mujeres pueden preferir una cesárea aunque exista la posibilidad de tener un parto vaginal seguro, considerar la interrupción del embarazo o incluso la adopción.

Fobia al embarazo y el parto: tocofobia. Foto: Canva

¿Cómo saber si tengo tocofobia y qué tratamientos existen?

Si el miedo al embarazo o al parto es intenso y comienza a afectar tu vida cotidiana o tus decisiones, es importante buscar acompañamiento profesional. Un especialista en salud mental puede ayudar a identificar si se trata de tocofobia y determinar el tratamiento adecuado.

Una de las alternativas es la terapia cognitivo-conductual (TCC), que ayuda a identificar y trabajar los pensamientos y temores relacionados con el embarazo y el parto.

También pueden considerarse otras opciones, como la hipnoterapia, las técnicas de relajación y la meditación, incluido el yoga, siempre con orientación profesional.

Además, hablar abiertamente con el personal médico durante la planificación del embarazo o las consultas prenatales puede ayudar a expresar las inquietudes y recibir información sobre las diferentes opciones disponibles.

Fobia al embarazo y el parto: tocofobia. Foto: Canva

Recuerda que sentir miedo no significa que no quieras ser mamá. Si estos pensamientos te generan angustia, no tienes que enfrentarlos sola es importante buscar ayuda y recibir acompañamiento.