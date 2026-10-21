Uña encarnada: opciones de tratamiento, de remedios caseros a la cirugía

La uña encarnada (conocida médicamente como onicocriptosis) ocurre cuando el borde lateral de la uña se clava en la carne blanda del dedo, causando dolor, enrojecimiento, inflamación y, en casos desatendidos, infecciones graves con presencia de pus, señala el Instituto Mayo Clinic.

Afecta con mayor frecuencia al dedo gordo del pie debido a cortes inadecuados del borde ungueal, el uso de calzado ajustado o traumatismos repetitivos. Afortunadamente, la medicina podológica y dermatológica ofrece desde abordajes conservadores en casa hasta procedimientos quirúrgicos ambulatorios altamente efectivos.

Tratamientos para la uña encarnada: de remedios caseros a la cirugía Canva

¿Cómo curar una uña encarnada leve en casa?

En las etapas iniciales, cuando solo existe una molestia leve y enrojecimiento sin signos de infección activa (sin pus ni calor extremo), es posible aplicar cuidados conservadores para permitir que la uña crezca por encima de la piel.

Los especialistas sugieren sumergir el pie afectado en agua tibia con jabón neutro o sales durante 10 a 20 minutos, de tres a cuatro veces al día. Tras el baño, se debe secar la zona minuciosamente y colocar suavemente un pequeño trozo de algodón estéril o hilo dental encerado bajo el borde encarnado para elevar la uña y separarla del tejido blando.

Asimismo, se recomienda aplicar vaselina o una pomada antiséptica, cubrir con un vendaje limpio y utilizar calzado espacioso o de punta abierta para eliminar la presión en el área.

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¿Qué medicamentos y tratamientos médicos se utilizan para la uña encarnada?

Cuando el dolor persiste o la uña muestra signos de inflamación moderada, la intervención profesional de un médico o podólogo es indispensable para evitar complicaciones mayores.

Entre los métodos médicos no quirúrgicos destaca la colocación de férulas o tubos de plástico ranurados (gutter splints), los cuales se deslizan por debajo del borde de la uña previa anestesia local para guiar su crecimiento.

De igual forma, los especialistas pueden aplicar técnicas de encintado (taping) para tirar de la piel adyacente y alejarla del borde filoso. Si existe un cuadro infeccioso bacteriano secundario, el médico prescribirá antibióticos tópicos u orales, acompañados de analgésicos antiinflamatorios como el ibuprofeno o paracetamol para mitigar el dolor.

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¿Cuándo es necesaria una cirugía de uña encarnada?

Si la condición es recurrente, provoca un dolor severo o presenta una infección avanzada con tejido de granulación (sobrecrecimiento de carne roja y sangrante), el tratamiento definitivo es la intervención quirúrgica ambulatoria bajo anestesia local.

La opción más común es la avulsión parcial de la uña, donde el médico recorta y retira únicamente la tira lateral de la uña que está enterrada en el tejido.

Si el problema vuelve a presentarse en el mismo dedo, se realiza una matricectomía, procedimiento donde se remueve la sección encarnada junto con la matriz ungueal subyacente utilizando métodos químicos (como el fenol), láser o cauterización eléctrica. Esto impide de forma permanente que esa franja lateral de la uña vuelva a crecer, erradicando el problema de raíz.

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¿Cuándo se debe acudir de urgencia al médico por una uña encarnada?

Aunque es una afección común, no debe subestimarse. Intentar realizar "cirugías caseras" o cortar la uña con alicates no esterilizados suele empeorar la lesión e introducir bacterias al torrente sanguíneo.

Es fundamental consultar de inmediato a un especialista si el dolor es incapacitante, si el enrojecimiento se extiende por el dedo, o si hay drenaje constante de pus.

Además, las personas con diabetes, neuropatía periférica o mala circulación sanguínea en las extremidades inferiores deben acudir al médico ante el primer síntoma, ya que una pequeña uña encarnada puede derivar en úlceras graves o infecciones óseas de difícil cicatrización.