Alcanza ISSSTE cero rezago en mastografías

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció que alcanzó cero rezago en la interpretación de mastografías en todo el país.

El director general del organismo, Martí Batres Guadarrama, explicó que este logro fue posible gracias al esfuerzo del personal médico y a la puesta en marcha de los llamados “Cuartos Azules”, espacios equipados con tecnología de Inteligencia Artificial (IA) que permiten la lectura masiva y remota de los diagnósticos. Desde su apertura en junio pasado, esta estrategia logró desahogar más de 14 mil estudios que se encontraban pendientes.

"Con un uso positivo de la Inteligencia Artificial, se puede hacer una lectura masiva de las mastografías. Queremos decirles que esos cuartos los abrimos en junio, y en este momento tenemos cero rezago, es decir, que hay lectura del 100 por ciento de las mastografías que se han hecho en el ISSSTE", destacó Batres Guadarrama.

Actualmente, estos centros operan en cinco sedes estratégicas:

Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

HRAE de Torreón, Coahuila.

Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, en la Ciudad de México.

Clínica Hospital “Mérida”, en Yucatán.

Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizados (CLIDDA), en la capital del país.

En conjunto, los Cuartos Azules cuentan con una capacidad para interpretar más de 400 mil estudios anuales, procesando imágenes enviadas digitalmente desde 98 unidades médicas distribuidas en toda la República.

El titular del instituto subrayó que la realización de mastografías ha mantenido un crecimiento sostenido. Mientras que en 2024 se realizaron 121 mil estudios y en 2025 la cifra subió a 254 mil, en lo que va de 2026 (de enero a septiembre) se han efectuado 318 mil 204 mastografías, además de 509 mil 127 exploraciones clínicas mamarias. Con ello, de 2024 a la fecha el acumulado supera los 693 mil estudios.

Finalmente, el funcionario enfatizó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, el ISSSTE brinda atención universal para la detección oportuna del cáncer de mama, por lo que cualquier mujer que solicite una mastografía será atendida, independientemente de si es derechohabiente o no.