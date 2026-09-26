Lucir una manicura con uñas acrílicas es una de las tendencias más populares. Sin embargo, al retirarlas o cuando empiezan a desprenderse, es posible notar una mancha verdosa en la placa ungueal. A este fenómeno se le conoce como síndrome de uña verde o cloroniquia. A continuación, te explicamos por qué sucede y las acciones que debes tomar para combatirlo.

¿Por qué aparece la mancha verde en la uña tras usar acrílico?

Muchas personas asumen que esta coloración se debe al moho o a un hongo convencional, pero en la mayoría de los casos no es así. La causa principal es la bacteria Pseudomonas aeruginosa.

Esta bacteria oportunista prospera en ambientes húmedos y cálidos. Cuando una uña de acrílico se levanta un poco o se aplica con una mala técnica, se genera un pequeñísimo espacio o bolsillo. Al lavarte las manos, bañarte o nadar, el agua queda atrapada entre la uña natural y el material sintético.

Esta humedad acumulada crea el entorno perfecto para que la bacteria se multiplique y secrete pigmentos como la piocianina y la pioverdina, responsables del tono verdoso o amarillento.

Uña verde por acrílico: ¿qué lo provoca y cómo solucionarlo? Canva

¿Qué hacer si tienes una uña verde por humedad?

Si al retirar tu sistema de acrílico descubres una pigmentación verde, no entres en pánico, pero actúa de inmediato con los siguientes pasos:

Retira el acrílico por completo: Lo primordial es retirar la uña artificial (y cualquier otra que presente desprendimiento) para eliminar el sellado y permitir que la uña respire y se seque.

Lo primordial es retirar la uña artificial (y cualquier otra que presente desprendimiento) para eliminar el sellado y permitir que la uña respire y se seque. Lava y desinfecta la zona: Limpia muy bien el área con agua y jabón antiséptico. Puedes aplicar antisépticos o soluciones como ácido acético diluido (vinagre de manzana o blanco) para alterar el pH e inhibir el crecimiento bacteriano.

Limpia muy bien el área con agua y jabón antiséptico. Puedes aplicar antisépticos o soluciones como ácido acético diluido (vinagre de manzana o blanco) para alterar el pH e inhibir el crecimiento bacteriano. No apliques un nuevo sistema de uñas: Evita cubrir la uña dañada con acrílico, gel o esmalte regular hasta que la afección haya desaparecido por completo. Cubrirla nuevamente solo atrapará más humedad y empeorará la Infección.

Evita cubrir la uña dañada con acrílico, gel o esmalte regular hasta que la afección haya desaparecido por completo. Cubrirla nuevamente solo atrapará más humedad y empeorará la Infección. Acude con un profesional de la salud: Si la mancha está acompañada de dolor, inflamación, mal olor o secreción, es indispensable consultar a un dermatólogo o médico. En casos severos, se requiere el uso de antibióticos tópicos u orales bajo prescripción médica.

Uña verde por acrílico: ¿qué lo provoca y cómo solucionarlo? Canva

Consejos para prevenir la aparición de uña verde en el futuro

Evitar que este problema vuelva a surgir requiere atención tanto en la aplicación como en los cuidados posteriores:

Elige salones de manicura profesionales: Asegúrate de que tu manicurista esterilice correctamente las herramientas y prepare la uña natural deshidratándola adecuadamente antes de colocar la resina o el acrílico.

Asegúrate de que tu manicurista esterilice correctamente las herramientas y prepare la uña natural deshidratándola adecuadamente antes de colocar la resina o el acrílico. Evita retirar las uñas a la fuerza : Arrancar las uñas acrílicas desgasta las capas de la uña natural, dejándola más débil y propensa a filtraciones y bacterias.

: Arrancar las uñas acrílicas desgasta las capas de la uña natural, dejándola más débil y propensa a filtraciones y bacterias. Mantén tus manos secas: Tras lavar platos, bañarte o nadar, seca rigurosamente tus manos y uñas. Si trabajas constantemente con agua, utiliza guantes de protección.

Tras lavar platos, bañarte o nadar, seca rigurosamente tus manos y uñas. Si trabajas constantemente con agua, utiliza guantes de protección. Acude a retoque a tiempo: No dejes pasar más de 2 a 3 semanas sin realizarte un relleno o mantenimiento. Las uñas crecidas sufren palanca y levantamientos por donde se filtra el agua fácilmente.

Uña verde por acrílico: ¿qué lo provoca y cómo solucionarlo? Canva

Cuánto tarda en desaparecer y cómo cuidarla durante la recuperación

Dado que el pigmento bacteriano suele penetrar en la placa ungueal, la mancha no siempre se elimina frotando. En muchos casos, la coloración verdosa se irá desplazando hacia arriba a medida que la uña natural crezca. Este proceso de crecimiento completo puede tardar de 3 a 6 meses.

Durante este tiempo, mantén la uña corta, limpia, bien ventilada e hidratada con aceites nutritivos para reforzar la barrera natural del aparato ungueal.