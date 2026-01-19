¿Cuáles son los efectos secundarios de la ashwagandha? Esto responde la ciencia

La ashwagandha, científicamente denominada Withania somnifera, es una planta que gana popularidad como remedio contra el estrés. Este arbusto, apodado "ginseng indio", promete brindar calma en una era marcada por la ansiedad constante.

Más allá de las tendencias en redes sociales, este vegetal posee efectos documentados por la ciencia. Se le atribuye la capacidad de restaurar la vitalidad física y equilibrar la mente agotada por las exigencias de la rutina diaria.

Sin embargo, su consumo indiscriminado conlleva riesgos que resulta necesario conocer. No se trata de un simple suplemento, sino de un compuesto potente que altera las hormonas y exige precaución bajo la supervisión de un especialista.

La ashwagandha suele calmar el estrés y la ansiedad. Canva

¿Qué es la ashwagandha?

Cuando se consume, la ashwagandha ayuda a que el cuerpo se adapte mejor a los problemas. Esto significa que frena la producción de cortisol, la hormona del estrés, lo que evita que los nervios colapsen por las presiones de cada día.

Al imitar algunas funciones del cerebro que producen relajación, esta planta genera una calma profunda. Mejora la calidad del sueño sin que la persona se sienta aturdida, superando incluso los efectos de algunos tratamientos de prueba.

Además de ayudar con el estrés, la ashwagandha actúa de esta forma según el Manual MSD y un estudio de Sage Journals:

Memoria: Mejora la concentración y la velocidad de la mente en adultos.

y la velocidad de la mente en adultos. Fuerza: Aumenta la capacidad de los músculos y mejora la respiración al hacer deporte.

La ashwagandha también mejora la memoria y reduce el cortisol, la hormona del estrés. Canva

¿Cuáles son los efectos secundarios de la ashwagandha?



Mucha gente la tolera bien, pero el cuerpo a veces reacciona con señales de rechazo. Es común sentir náuseas o diarrea si la dosis es muy alta o si el estómago es delicado ante estos compuestos.

Una alerta grave es el daño al hígado que puede ocurrir si se usa por mucho tiempo. Existen reportes de piel amarillenta y lesiones hepáticas que suelen quitarse al dejar de tomar el suplemento de inmediato.

También existe el riesgo de que acelere la tiroides más de la cuenta en personas con tendencia a este problema. Se registran casos donde el exceso de hormonas causa palpitaciones, las cuales se detienen al suspender la hierba, según los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

Sueño: Causa mucha somnolencia si se mezcla con alcohol o medicinas para dormir.

si se mezcla con alcohol o medicinas para dormir. Estómago: El consumo excesivo daña la mucosa gástrica en personas que sufren de gastritis.

Las mujeres embarazadas nunca deben recurrir al uso de ashwagandha Canva

¿Quiénes no deben tomar ashwagandha?

Las mujeres embarazadas deben evitarla siempre. Los expertos advierten sobre un posible riesgo de aborto, lo que provoca que países como Dinamarca prohíban su uso en suplementos, como indica un artículo de los NIH.

Quienes tienen enfermedades donde el sistema de defensa ataca al propio cuerpo (enfermedades autoinmunes) deben tener cuidado. La planta activa las defensas, lo que puede empeorar los síntomas y la inflamación de esas condiciones.

Además, los hombres con cáncer de próstata sensible a las hormonas corren peligro. La hierba sube los niveles de testosterona, lo que puede alimentar el crecimiento de células enfermas que dependen de esa hormona.

Estas son otras precauciones a tomar en cuenta:

Cirugías : Se deja de tomar semanas antes de una operación por sus efectos con la anestesia.

: Se deja de tomar semanas antes de una operación por sus efectos con la anestesia. Diabetes: Cambia los niveles de azúcar, lo que obliga a los pacientes con medicina a checarse más seguido.

La ashwagandha suele causar diarrea si se usa con frecuencia. Canva

¿Cuándo se recomienda el consumo de la ashwagandha?



El tiempo de uso es clave para evitar que el cuerpo se intoxique. Se recomienda tomarla en periodos cortos de máximo tres meses, porque no hay datos que aseguren que sea buena para la salud si se toma por años, según los NIH.

Mucha gente prefiere tomarla de noche para vencer el insomnio y descansar mejor. En el caso de los hombres, se usa para mejorar la calidad del esperma, ayudando a que haya más cantidad y mejor movimiento.

Es fundamental elegir productos puros y de buena calidad, siempre con la opinión de un experto. De lo contrario, los resultados pueden ser malos para la salud en lugar de ayudar con el estrés.

Antes de seguir la moda del ginseng indio, conviene revisar el estado de salud general. Usar este remedio exige respeto por sus efectos en las hormonas para ganar bienestar sin riesgos médicos.

La salud mental depende de muchas cosas, como comer bien y descansar. La ashwagandha funciona como un apoyo, pero nunca cambia el diagnóstico de un médico profesional.