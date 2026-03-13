El derecho del Ejército a defenderse

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, detalló —un día después del operativo que terminó con la captura de Nemesio Oseguera, El Mencho— que la muerte del criminal se debió a las heridas que sufrió cuando era trasladado a la Ciudad de México.

Sin embargo, en los últimos días se ha difundido la versión de que habría sido asesinado en un avión militar. Ante esto, el pasado martes, en la mañanera, el secretario de la Defensa rechazó cualquier insinuación de irregularidad y explicó que la FGR realizó la necropsia de ley y todos los peritajes necesarios, precisamente para acreditar que la actuación del Ejército mexicano se ajustó a la legalidad.

El general Trevilla aceptó que la consigna del operativo era detener al líder criminal y presentarlo con vida. Sin embargo, eso no fue posible. Subrayó que, por las características del propio delincuente y el armamento que portaba, era poco probable que se entregara voluntariamente, a pesar de que se le conminó a hacerlo.

Durante la conferencia, una reportera preguntó: ¿por qué lo mataron?

De acuerdo con la explicación del mando militar, en toda operación se emiten órdenes generales en las que se establece que el personal debe apegarse estrictamente a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Es decir, los soldados no pueden utilizar su armamento de manera indiscriminada ni abrir fuego si su vida o la de sus compañeros no está en peligro.

Dicha ley establece que la fuerza letal debe ser el último recurso en cualquier operativo. Para utilizarla, se debe demostrar que la agresión era real, actual o inminente y que ponía en peligro la vida o la integridad de otras personas o de los propios elementos de seguridad.

En el operativo, relató el Gral. Trevilla, los soldados fueron agredidos dos veces. La primera ocurrió en la zona de cabañas, donde dos oficiales y un elemento de tropa murieron en el enfrentamiento con sicarios. Posteriormente, en una zona boscosa se logró rodear a Oseguera Cervantes y a dos de sus escoltas, se les ordenó entregarse. Pero abrieron fuego. Ahí murió un oficial y dos de tropa resultaron heridos, lo mismo que El Mencho y dos de sus escoltas. Conforme al protocolo, personal de Sanidad Militar les brindaron los primeros auxilios y se solicitó el apoyo de una ambulancia aérea para trasladarlos a la Ciudad de México.

En ambas fases, explicó el general Ricardo Trevilla, el personal militar usó su armamento en defensa de su vida conforme a la ley. Ese mismo día murieron otros 28 elementos de la GN, en ataques armados del CJNG.

* Ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni el secretario de SPC, Omar García Harfuch, fueron invitados por Donald Trump para lanzar, junto con otros 12 países, el plan Escudo de las Américas. El mensaje no puede tomarse a la ligera, ya que se plantea el uso de fuerza militar para destruir las estructuras de los cárteles y nuestro país ya fue catalogado como epicentro de violencia. Muchos creen que las declaraciones de Trump forman parte de su estilo provocador o de una estrategia de presión política. Pero la realidad obliga a tomarlo en serio. Su gobierno impulsó operaciones de fuerza en Venezuela y ahora en Irán.

Es probable que sí esté preparando el terreno para una eventual intervención contra los cárteles mexicanos, pero a su vez está construyendo un escenario para responsabilizar a México de violencia regional con el objetivo de quitarle la sede del mundial de futbol y llevarla a su país. De darse, representaría un duro golpe económico para México y un triunfo para EU. En su intención, el presidente estadunidense también está rebasando los terrenos diplomáticos al burlarse de la presidenta Sheinbaum. Primero son halagos y luego llega al ridículo de imitarla.

DE IMAGINARIA

Brota más información sobre los presuntos vínculos de Adán Augusto López con La Barredora. El hermano de Hernán Bermúdez habría aportado recursos a las precampañas del hoy senador morenista. Se sabe ahora que inteligencia militar y la SSPC entregaron otros expedientes a la FGR. Pronto habrá noticias.