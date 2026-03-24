¿Tu bebé deja de reaccionar por segundos? Podría ser una señal de convulsiones: especialistas

La epilepsia es un padecimiento neurológico más común de lo que muchas personas imaginan y puede presentarse a cualquier edad, incluso en los bebés. Debido a que los pequeños aún no pueden expresar lo que sienten, es importante que madres y padres estén atentos a cualquier señal o cambio en su comportamiento.

En entrevista para Excélsior, Ernesto Ramírez Navarrete, neurólogo pediatra de la Clínica de Epilepsia del Centro Médico ABC, habló sobre las señales que pueden ayudar a reconocer si un bebé está teniendo una convulsión o algún episodio relacionado con epilepsia.

¿Cómo empiezan las convulsiones en un bebé?

Uno de los primeros signos puede aparecer cuando el bebé deja de interactuar repentinamente o muestra una expresión facial inusual que interrumpe su actividad por algunos segundos.

“Ver un episodio en el que de repente el bebé está tranquilo, contento e interactuando y, de pronto, deja de hacerlo y pone una cara particular que interrumpe su actividad, que dura unos segundos o minutos y luego desaparece súbitamente para volver a su estado normal, puede ser uno de los datos de alarma”, explicó el especialista.

Este tipo de episodios pueden pasar desapercibidos si no se observan con atención, por lo que es importante vigilar cualquier comportamiento fuera de lo habitual.

Convulsión en bebé ¿cuándo es preocupante? Foto: Canva

¿Cómo saber si un niño convulsiona?

De acuerdo con el neurólogo del Centro Médico ABC, existen algunos indicios que pueden alertar a los padres cuando se trata de una posible crisis epiléptica en bebés o niños pequeños:

Sacudir una mano o alguna parte del cuerpo Guiñar un ojo repetidamente Que la boca se desvíe hacia un lado Quedarse “ido” por unos segundos Manifestar dolor o incomodidad Cambios repentinos en su actitud Espasmos o movimientos bruscos

Estos signos pueden variar en intensidad y duración, pero si se repiten o generan dudas, lo más recomendable es consultar a un especialista.

Convulsión en bebé ¿cuándo es preocupante? Foto: Canva

¿Cuáles son las crisis de los niños?

Según el especialista, los bebés pueden presentar crisis particulares, como los llamados espasmos infantiles, que suelen ser diferentes a los que experimentan los adultos.

También existen las crisis atónicas, en las que el bebé puede perder de forma repentina el tono muscular. Esto provoca que el pequeño quede flácido o pierda el control de su cuerpo por unos segundos.

Una crisis atónica ocurre cuando el cerebro provoca una pérdida temporal del control muscular y del tono corporal. Estos episodios suelen durar alrededor de 15 segundos, de acuerdo con información de Cleveland Clinic.

Durante este tipo de crisis pueden ocurrir situaciones como:

Caídas repentinas Cierre involuntario de los ojos Que el niño deje caer objetos si los está sosteniendo

Convulsión en bebé ¿cuándo es preocupante? Foto: Canva

¿Los niños pueden dejar de tener convulsiones?

Una de las dudas más frecuentes entre los padres es si los niños pueden dejar de tener convulsiones con el paso del tiempo.

La respuesta es que sí. El especialista explica que existen epilepsias infantiles conocidas como epilepsias sedadependientes. Entre ellas se encuentran:

-Epilepsia occipital

-Epilepsia centrotemporal

En muchos casos, con el tratamiento adecuado y el seguimiento médico, los pequeños pueden tener una evolución favorable.

Convulsión en bebé ¿cuándo es preocupante? Foto: Canva

¿Qué no hacer ante una convulsión?

También es importante saber qué acciones evitar si un bebé presenta una convulsión o un episodio extraño.

Entre los errores más comunes que menciona el neurólogo pediatra se encuentran:

Dejar al bebé solo durante la crisis

Meter algún objeto en su boIntentar maniobras de reanimación como masaje cardíaco o ventilación asistida sin estar capacitadoca

Estas acciones pueden provocar más daño que ayuda si no se realizan correctamente.

Convulsión en bebé ¿cuándo es preocupante? Foto: Canva

Por ello, si observas algún episodio similar o tienes dudas sobre el comportamiento de tu bebé, lo más importante es acudir con un médico especialista para recibir un diagnóstico adecuado y el tratamiento necesario.