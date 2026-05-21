Esta es la sal mejor evaluada por Profeco para uso diario en cocina

La sal está tan integrada en la cocina diaria que casi nunca se cuestiona. Se toma del anaquel, se agrega a la comida y listo. Pero cuando la Procuraduría Federal del Consumidor comenzó a revisar distintas marcas disponibles en supermercados mexicanos, encontró diferencias importantes en pureza, contenido de yodo, granulometría y cumplimiento de etiquetado. Algunas cumplían perfectamente; otras, no tanto.

El resultado llamó la atención porque varios consumidores descubrieron que la marca más conocida no siempre era la mejor evaluada. Además, en tiempos donde abundan versiones “gourmet”, sales rosadas, de mar o minerales vendidas como productos premium, Profeco recordó algo básico: para el consumo cotidiano, lo más importante sigue siendo la calidad sanitaria y el correcto aporte de yodo.

La evaluación incluyó análisis de composición, contenido neto, humedad y verificación de información comercial, factores que pueden parecer menores hasta que una marca no cumple con los niveles adecuados.

La sal que mejor salió evaluada por Profeco

Entre las marcas con mejores resultados destacó La Fina, reconocida por cumplir adecuadamente con los niveles de yodación establecidos en normas mexicanas y mantener buena consistencia en pureza y contenido neto.

Otra marca bien evaluada fue Sal Sol, que obtuvo resultados positivos en composición y etiquetado correcto.

Profeco también revisó distintas sales de mar y versiones minerales comercializadas como alternativas “más naturales”. En varios casos, aunque el producto cumplía sanitariamente, especialistas señalaron que no necesariamente ofrecían beneficios nutrimentales superiores frente a la sal yodada convencional.

Uno de los puntos más relevantes dentro del análisis fue el contenido de yodo, ya que este mineral sigue siendo fundamental para prevenir problemas relacionados con la tiroides y otras alteraciones de salud pública.

La dependencia recordó que la sal yodada continúa siendo la opción recomendada para consumo doméstico habitual en México.

Otro aspecto evaluado fue la humedad del producto. Algunas marcas presentaron niveles más altos, algo que puede provocar compactación o menor facilidad de uso dentro de la cocina.

También hubo diferencias en el tamaño de grano, factor que influye en disolución y percepción de sabor dependiendo del tipo de preparación culinaria.

Durante los últimos años, el mercado de sal se ha llenado de productos importados y versiones premium que suelen venderse a precios considerablemente más altos. Sin embargo, Profeco ha insistido en que pagar más no significa necesariamente obtener mejor calidad.

Especialistas también recuerdan que el consumo moderado sigue siendo clave, incluso cuando se trata de marcas bien evaluadas.

La Organización Mundial de la Salud recomienda limitar la ingesta diaria de sodio para reducir riesgos relacionados con hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Actualmente, México mantiene regulaciones específicas para la producción y comercialización de sal destinada al consumo humano, incluyendo niveles obligatorios de yodo y fluoración en ciertos productos.

Elegir una buena marca de sal parece un detalle mínimo hasta que se entiende que es uno de los ingredientes más utilizados en prácticamente cualquier cocina. Porque aunque muchas veces pasa desapercibida sobre la mesa, pocas cosas cambian tanto un platillo —o una receta completa— como una sal que realmente cumple con lo que promete en el empaque.