¿Buscas bajar de peso con gotas o parches? Cofepris lanza alerta por tirzepatida pirata

La popularidad de los tratamientos para el control de peso y la diabetes abren la puerta a un peligroso mercado negro en plataformas digitales. Ante la proliferación de ofertas engañosas en redes sociales, Eli Lilly y Compañía de México (Lilly) emitió una postura para frenar la distribución de versiones falsificadas de tirzepatida, su activo farmacéutico exclusivo.

Este pronunciamiento surge como respuesta directa y respaldo a la Alerta Sanitaria publicada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) el pasado 9 de febrero de 2026. Las autoridades han detectado una red de comercialización ilegal que opera principalmente en sitios de comercio electrónico y aplicaciones móviles, poniendo en grave riesgo la integridad de los pacientes.

Marcas señaladas y modus operandi

El reporte oficial detalla que diversas marcas están vendiendo productos que aseguran contener tirzepatida sin contar con los permisos necesarios ni la validación científica. La Cofepris ha identificado irregularidades específicas en productos que circulan actualmente en el mercado informal.

Entre los casos más alarmantes descritos en la alerta destacan:

Rapha Pharmaceuticals Inc.: Comercializa productos tipo pluma precargada sin registro sanitario válido para su venta en México.

Comercializa productos tipo pluma precargada sin registro sanitario válido para su venta en México. Peptide Xperts: Vende un tratamiento etiquetado como "+B12" en vial, el cual carece de autorización oficial.

Vende un tratamiento etiquetado como "+B12" en vial, el cual carece de autorización oficial. Dr. Pen: Se detectó una pluma de aplicación (originalmente HumanPen SAVVIO®) que ha sido re-etiquetada fraudulentamente bajo esta marca. Además, utiliza un registro sanitario cancelado y se destina a un fin distinto al autorizado.

La situación se agrava con la aparición de presentaciones que ni siquiera existen en el portafolio médico real del fármaco. Se han reportado ventas de gotas, parches y jeringas prellenadas de origen desconocido, formatos que no corresponden a la terapia aprobada y que representan un fraude directo al consumidor.

Lilly México advierte de la falsa tirzepatida EMBRY RUCKER

La postura del fabricante: Cero tolerancia a la piratería

La compañía farmacéutica reiteró que es el único poseedor del registro sanitario para la comercialización de tirzepatida en territorio nacional.

Para disipar dudas sobre la procedencia de los medicamentos que se ofrecen en spas o clínicas de belleza, la compañía aclaró que no suministra el ingrediente activo a granel a ninguno de los siguientes establecimientos:

Farmacias de compuestos o magistrales.

Spas médicos y centros de bienestar.

Minoristas en línea o vendedores de redes sociales.

Otros fabricantes de medicamentos.

Esto significa que cualquier producto que afirme ser tirzepatida y que no provenga de la cadena de distribución oficial de Lilly es, invariablemente, un producto irregular o falsificado.

Riesgos "invisibles" para el paciente

El peligro de adquirir estos productos va más allá de perder dinero. Los análisis realizados a medicamentos apócrifos arrojan resultados preocupantes. Se ha identificado que estos viales pueden contener demasiado, muy poco o nada del ingrediente activo, lo que anula cualquier efecto terapéutico o provoca sobredosis accidentales.

Más grave aún es la presencia de contaminación bacteriana y niveles elevados de impurezas en las soluciones inyectables falsas. Al no existir controles de calidad en su fabricación, almacenamiento o transporte, el riesgo de infecciones severas y daños sistémicos a la salud es alto. Además, las versiones orales promovidas en internet carecen de cualquier sustento científico, ya que este tipo de molécula no se administra por esa vía.

¿Qué hacer si se sospecha de un producto falso?

La recomendación principal es evitar la automedicación y desconfiar de ofertas milagrosas en internet. La adquisición de fármacos debe realizarse exclusivamente en establecimientos que cuenten con Aviso de Funcionamiento o Licencia Sanitaria, garantizando así la supervisión de las autoridades.

Si usted sospecha que ha adquirido o utilizado un producto irregular, es vital suspender su uso de inmediato y acudir a una evaluación médica. Para combatir este mercado ilegal, se insta a la población a reportar cualquier irregularidad o reacción adversa a través de los canales oficiales: