¿Manchas blancas en la cara? ¡No siempre es vitíligo! Esto son realmente los “jiotes”

Es común que, después de días de sol o cambios de clima, aparezcan pequeñas manchas claras en el rostro, especialmente en niños y adolescentes. Muchas familias las identifican como “jiotes” y suelen asociarlas con falta de vitaminas o incluso con problemas más graves en la piel.

Sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de una condición benigna llamada pitiriasis alba, relacionada con resequedad y sensibilidad cutánea.

¿Qué son los “jiotes” y su equivalencia médica: pitiriasis alba?

Los “jiotes” son un término coloquial muy utilizado en México para describir manchas blancas o más claras en la piel del rostro. Son más frecuentes en niños y adolescentes, aunque también pueden aparecer en adultos.

A pesar de la preocupación que generan, en la mayoría de los casos se trata de una afección benigna conocida en medicina como pitiriasis alba.

La pitiriasis alba es un trastorno cutáneo leve que provoca parches hipopigmentados, es decir, zonas donde la piel tiene menos color que el resto. Estas áreas pueden presentar ligera resequedad o descamación fina y suelen localizarse en mejillas, frente, mentón y otras regiones expuestas al sol.

El nombre tiene origen griego y latino. “Pitiriasis” hace referencia a escamas finas y “alba” significa blanco. En etapas iniciales puede observarse una leve descamación; con el tiempo, la piel adquiere un tono más claro que el área circundante.

De acuerdo con MedlinePlus, la pitiriasis alba es común en la infancia y no representa una enfermedad grave. Suele resolverse de manera gradual con cuidados básicos de la piel.

Causas más comunes

La causa exacta no está completamente definida. Sin embargo, los especialistas coinciden en varios factores que influyen en su aparición.

1. Hipopigmentación postinflamatoria

La pitiriasis alba forma parte de las llamadas hipopigmentaciones. Esto significa que existe una disminución de melanina, el pigmento que da color a la piel. Esta reducción puede aparecer después de una inflamación leve, aunque la persona no recuerde haber tenido irritación evidente.

La piel sufre una alteración leve y, al recuperarse, queda temporalmente más clara.

La American Academy of Dermatology (AAD) explica que este tipo de cambios en el color de la piel suele relacionarse con procesos inflamatorios suaves, sobre todo en personas con piel sensible.

2. Exposición solar

El sol no causa directamente la lesión, pero sí hace que resulte más visible. Cuando la piel sana se broncea, las zonas afectadas permanecen claras y el contraste aumenta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la radiación ultravioleta produce cambios en la piel, especialmente en menores de edad. La protección solar es una medida clave para prevenir daño acumulativo.

3. Piel seca y dermatitis atópica

Existe una relación frecuente entre pitiriasis alba y dermatitis atópica, también conocida como eccema. Las personas con piel seca tienen una barrera cutánea menos resistente. Esto facilita irritaciones leves que pueden alterar temporalmente la pigmentación.

Mayo Clinic señala que la dermatitis atópica provoca inflamación y cambios en la piel que pueden modificar su coloración de forma temporal.

4. Otros factores

El uso constante de jabones agresivos, baños con agua muy caliente o falta de hidratación adecuada pueden empeorar la resequedad y favorecer la aparición de manchas claras. Algunos estudios mencionan que deficiencias nutricionales podrían influir, aunque no se consideran causas principales.

Cómo diferenciar los jiotes de otras manchas blancas

No todas las manchas blancas en el rostro corresponden a pitiriasis alba. Existen otras condiciones que requieren evaluación médica.

Pitiriasis alba

Manchas claras, no completamente blancas.

Bordes poco definidos.

Puede existir descamación ligera.

Más común en la infancia.

Vitíligo

Manchas blancas intensas y bien delimitadas.

Existe pérdida casi total de pigmento.

Se relaciona con alteraciones autoinmunes.

Mayo Clinic explica que el vitíligo ocurre cuando el sistema inmunológico ataca las células que producen melanina.

Tiña versicolor

Infección causada por hongos.

Puede producir manchas claras u oscuras.

Puede causar picazón.

Requiere tratamiento antifúngico.

Milia

Pequeñas bolitas blancas superficiales.

No se relacionan con el pigmento.

La diferencia principal radica en que la pitiriasis alba representa una disminución parcial del color, mientras que el vitíligo implica despigmentación más profunda.

Tratamientos recomendados por dermatólogos

La pitiriasis alba no requiere tratamientos complejos en la mayoría de los casos.

Hidratación y cuidado de la barrera cutánea

El primer paso consiste en restaurar la hidratación de la piel. Se recomienda el uso de cremas humectantes sin fragancia, aplicadas varias veces al día, especialmente después del baño. Este hábito reduce la resequedad y mejora la apariencia de las manchas.

MedlinePlus indica que la hidratación constante ayuda a que la piel recupere su tono normal con el tiempo.

Protector solar

El uso diario de protector solar de amplio espectro con factor de protección 30 o mayor disminuye el contraste entre la piel sana y las zonas claras. Además, protege frente al daño acumulativo por radiación ultravioleta.

La OMS recomienda limitar la exposición solar en niños y utilizar medidas físicas y químicas de protección.

Medicamentos tópicos

En algunos casos, el dermatólogo puede indicar corticoides de baja potencia por periodos cortos. Estos medicamentos reducen inflamación leve cuando existe enrojecimiento o picazón. El tratamiento siempre debe estar supervisado por un especialista.

Evolución natural y pronóstico

La pitiriasis alba suele mejorar de manera gradual. La recuperación puede tardar varios meses e incluso algunos años, pero no deja cicatrices ni daños permanentes. La paciencia y el cuidado constante de la piel resultan fundamentales.

¿Cuándo acudir al dermatólogo?

Aunque los jiotes no representan un problema grave, se recomienda consultar a un especialista si:

Las manchas son muy blancas y tienen bordes definidos.

Aumentan rápidamente de tamaño.

Existe dolor, inflamación intensa o signos de infección.

No hay mejoría después de varias semanas de hidratación y protección solar.

Hay antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes.

Un dermatólogo puede confirmar el diagnóstico y descartar otras condiciones que requieren tratamiento específico.

Los jiotes en la cara no representan una enfermedad grave ni un problema permanente. Se trata, en la mayoría de los casos, de una hipopigmentación leve asociada con piel seca, exposición solar y antecedentes de dermatitis atópica.

La hidratación constante y la protección solar diaria constituyen las medidas más eficaces para mejorar su apariencia. Cuando las manchas cambian de forma, color o tamaño, o no muestran mejoría con cuidados básicos, la valoración dermatológica ofrece certeza diagnóstica.