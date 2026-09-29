Birmex adjudica 627 claves para abasto de medicamentos

Birmex concluyó la primera licitación pública consolidada para la adquisición de medicamentos destinados al Sector Salud durante 2027 y 2028, con la adjudicación de 627 claves.

El proceso comenzó a prepararse desde 2025 con la publicación de pre-bases, lo que permitió a los proveedores conocer anticipadamente las claves, volúmenes y condiciones de compra, además de aportar información sobre las condiciones del mercado.

Las adquisiciones se segmentaron por tipo de insumo: medicamentos de patente y fuentes únicas, oncológicos, antiinfecciosos y genéricos, así como material de curación.

La primera convocatoria se publicó el 16 de julio en la plataforma ComprasMx y estuvo dirigida a la adquisición de medicamentos oncológicos y genéricos. Las propuestas fueron evaluadas por personal técnico del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex, además de Cofepris, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad y condiciones sanitarias.

Posteriormente, se realizó un proceso de Ofertas Subsecuentes de Descuento, que permitió a los proveedores mejorar sus propuestas económicas, incluyendo por primera vez las claves con una única oferta solvente. El proceso concluyó el 25 de septiembre con la adjudicación de 627 claves.