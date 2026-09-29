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Birmex adjudica 627 claves para abasto de medicamentos

La compra consolidada fue planeada desde 2025 y cubrirá el periodo 2027–2028. 

Por: Kevin Alducin

Birmex concluyó la primera licitación consolidada para la adquisición de medicamentos del Sector Salud para 2027–2028.
Birmex concluyó la primera licitación consolidada para la adquisición de medicamentos del Sector Salud para 2027–2028.

Birmex concluyó la primera licitación pública consolidada para la adquisición de medicamentos destinados al Sector Salud durante 2027 y 2028, con la adjudicación de 627 claves.

El proceso comenzó a prepararse desde 2025 con la publicación de pre-bases, lo que permitió a los proveedores conocer anticipadamente las claves, volúmenes y condiciones de compra, además de aportar información sobre las condiciones del mercado.

Las adquisiciones se segmentaron por tipo de insumo: medicamentos de patente y fuentes únicas, oncológicos, antiinfecciosos y genéricos, así como material de curación.

La primera convocatoria se publicó el 16 de julio en la plataforma ComprasMx y estuvo dirigida a la adquisición de medicamentos oncológicos y genéricos. Las propuestas fueron evaluadas por personal técnico del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex, además de Cofepris, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad y condiciones sanitarias.

Posteriormente, se realizó un proceso de Ofertas Subsecuentes de Descuento, que permitió a los proveedores mejorar sus propuestas económicas, incluyendo por primera vez las claves con una única oferta solvente. El proceso concluyó el 25 de septiembre con la adjudicación de 627 claves.

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