¿Bajar de peso se mide en kilos? 5 señales médicas y de vida de que estás venciendo la obesidad

¡Que si los kilos, que si las calorías! Una báscula puede registrar el peso de una persona, pero deja fuera avances que pueden transformar tu vida: subir escaleras con menos dificultad, recuperar autonomía o controlar tu glucosa, es por esto, que el tratamiento de la obesidad también debe evaluarse de forma diferente.

Es por esto que platicamos con el médico José Alfredo Cervantes Sánchez, director del área médica para terapias orales de Lilly, quien nos explicó que los kilos perdidos aportan información, pero necesitan acompañarse de indicadores metabólicos, funcionales y de calidad de vida para valorar la respuesta al tratamiento.

“Esos cambios son los que realmente nos van a dictar el éxito terapéutico, más allá de los kilos que está perdiendo el paciente”, señala.

Entre ellos menciona una mejor presión arterial, disminución de triglicéridos, control de la glucosa y mayor facilidad para realizar actividades cotidianas.

El Protocolo Nacional de Atención Médica (Pronam) de Sobrepeso y Obesidad coincide en la necesidad de un abordaje integral. Define la obesidad como una enfermedad crónica que requiere tratamiento individualizado a largo plazo y reconoce sus repercusiones metabólicas, físicas y emocionales.

Estas cinco señales podrían ayudarte a saber que lo estás haciendo bien y que no todo se basa en contar kilos, aunque eso sí, las metas dependen de las complicaciones presentes y de las necesidades de cada quien.

Tu glucosa se acerca a las metas acordadas

Una primera señal puede aparecer en los estudios de laboratorio. Cuando existe una alteración de la glucosa, mejorar su control forma parte de los beneficios que deben vigilarse, explica el médico, especialmente en personas que también viven con diabetes tipo 2.

El especialista menciona la hemoglobina glucosilada, un indicador del comportamiento promedio de la glucosa durante aproximadamente tres meses. Su seguimiento permite observar cambios que una medición aislada o el número de kilos perdidos no describen por completo.

El objetivo debe interpretarse según la situación clínica y el tratamiento de cada persona. Alcanzar mejores cifras mientras se utilizan medicamentos no significa que la diabetes haya desaparecido.

El glucómetro y los resultados del laboratorio Imagen generada con IA

Mejoran tu presión arterial y tus niveles de grasas en sangre

La presión arterial, el colesterol y los triglicéridos ofrecen otra manera de evaluar el avance. El doctor propone revisar si los valores que estaban alterados se acercan a las metas clínicas, en lugar de limitar la consulta a cuánto peso se perdió desde la visita anterior.

El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos señala que perder entre 5% y 10% del peso inicial puede ayudar a disminuir la glucosa, la presión arterial y los triglicéridos. Los beneficios pueden comenzar antes de alcanzar una meta final de peso.

Estas mejoras deben documentarse con mediciones y estudios, porque sentirse bien no permite conocer esos valores. Además, el PRONAM mexicano contempla atender las enfermedades asociadas a la obesidad: controlar el peso y tratar la hipertensión o las alteraciones metabólicas forman parte del mismo seguimiento integral.

Mejorar tus niveles de presión arterial, colesterol y triglicéridos es una buena señal Imagen generada con IA

Recuperar movilidad y autonomía

Abrocharse los zapatos sin ayuda, caminar con mayor comodidad o subir escaleras con menos dificultad son cambios relevantes

“Ya me puedo abrochar las agujetas, ya no necesito que me ayuden”, relata el médico al reproducir una de esas expresiones.

El avance consiste en recuperar una actividad que antes exigía apoyo o resultaba difícil, no necesariamente en alcanzar una talla determinada.

La guía británica NICE recomienda acordar objetivos personales como jugar con hijos o nietos, respirar con mayor facilidad al caminar y poder atarse los zapatos. Son referencias útiles para comparar la evolución de una persona consigo misma, según sus capacidades y prioridades.

Un hombre subiendo las escaleras de su casa Imagen generada con IA

Duermes mejor y tienes menos somnolencia durante el día

El descanso también merece atención, especialmente cuando existe apnea obstructiva del sueño, un trastorno que interrumpe la respiración mientras se duerme. La reducción de peso puede mejorar esta complicación, aunque la respuesta varía y debe evaluarse dentro de su tratamiento específico.

Despertar con mayor sensación de descanso o quedarse dormido menos veces durante el día son cambios que conviene comunicar en consulta. Sin embargo, sentirse mejor no demuestra por sí solo que la apnea se resolvió ni sustituye la revisión del tratamiento respiratorio indicado.

Cervantes Sánchez también destaca que el insomnio, los despertares frecuentes y las dificultades de concentración pueden acompañar problemas de salud mental. Por eso, dormir mal necesita una evaluación propia: no debe atribuirse automáticamente al peso ni esperar a que desaparezca al adelgazar.

Mejora tu bienestar emocional y el cuidado deja de ser un castigo

El progreso también puede reflejarse en una relación menos angustiante con la comida y en mayor disposición para participar en actividades personales. La guía NICE pide considerar la salud mental, el entorno social y el estigma al establecer objetivos de atención de la obesidad.

El también especialista en Nutrición Clínica, certificado por la World Obesity Federation, advierte que un plan difícil de sostener puede convertirse en otra carga. Propone ajustar la alimentación y la actividad física a los horarios, recursos y preferencias del paciente, en lugar de imponer cambios que sólo puedan mantenerse durante unas semanas.

La mejoría emocional necesita valorarse por separado del descenso de peso. La obesidad y depresión son enfermedades distintas que pueden coexistir; si persisten la pérdida de interés, el insomnio o las dificultades de concentración, plantea evaluar la necesidad de atención psicológica o psiquiátrica.

La OMS recomienda planes de atención prolongada que busquen mejorar la salud cardiometabólica, reducir complicaciones y aumentar la calidad de vida. Bajo ese enfoque, mantener los avances también cuenta: la obesidad requiere seguimiento, incluso cuando el tratamiento está funcionando.

“La palabra clave es individualización”, dice el especialista: las metas necesitan ser útiles para el paciente y acompañarse de herramientas que le permitan sostenerlas.

bgpa