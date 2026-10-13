Vacunas contra VSR, influenza y COVID-19: cuáles te corresponden según tu edad

¡Ya llegó, ya está aquí! La temporada invernal ha comenzado y con eso las campañas de vacunación comenzaron en el país, por lo que es importante revisar qué vacunas te corresponden según tu edad.

En México, la protección cambia entre un bebé, una mujer embarazada y un adulto mayor: incluso dos personas de la misma edad pueden necesitar indicaciones distintas por sus antecedentes médicos.

La Secretaría de Salud incluyó influenza, COVID-19, neumococo y virus sincicial respiratorio (VSR) en el anuncio de la campaña invernal 2026-2027. Cada vacuna tiene una población objetivo; recibir una no significa haber completado la protección contra las demás enfermedades respiratorias.

Las autoridades priorizan la vacunación contra influenza y COVID-19 en niñas y niños pequeños, personas de 60 años o más, embarazadas, personal de salud y población con enfermedades que aumentan el riesgo de complicaciones. Para el VSR, la estrategia incorpora la protección del bebé desde el embarazo.

¿Qué vacunas corresponden por edad?

La siguiente orientación reúne los grupos prioritarios anunciados para la campaña y las indicaciones del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. La aplicación concreta depende también de las dosis previas, el producto disponible y la valoración del personal de vacunación.

Las vacunas que corresponden según tu edad Imagen generada con IA

Bebés y niños pequeños: revisar las dosis anteriores

La vacunación contra influenza comienza a los seis meses, y el grupo prioritario infantil llega hasta los 59 meses: cuatro años y once meses. La norma mexicana establece vacunación anual para esta población, por lo que conviene revisar el registro antes de asumir que una dosis de una temporada anterior sigue cubriendo el esquema actual.

Para COVID-19, la Secretaría de Salud incluye a menores de seis a 59 meses y señala dos dosis para quienes no han sido vacunados. El antecedente importa: no debe suponerse que todos los niños necesitan el mismo número de aplicaciones.

La protección contra VSR tiene otra lógica. La vacunación materna busca prevenir enfermedad respiratoria en el bebé durante sus primeros meses; la dosis se administra a la embarazada. Por ello, no debe confundirse esta estrategia con una vacuna que se aplica directamente al recién nacido.

Los niños de 0 a 9 años deben vacunarse contra influenza y covid-19 Cuartoscuro

De los cinco a los 59 años: las enfermedades de riesgo cuentan

Entre las condiciones mencionadas por las autoridades para la campaña están enfermedades cardiacas o pulmonares, diabetes descontrolada, obesidad mórbida, insuficiencia renal, cáncer y VIH; la elegibilidad debe revisarse según el padecimiento y el biológico.

El personal de salud y las personas embarazadas también tienen prioridad. Quien no pertenece a estos grupos debe consultar las posibilidades de vacunación en su unidad: una campaña que concentra recursos en población vulnerable no implica que el resto de las personas sea inmune a las infecciones respiratorias.

Adultos mayores: influenza y COVID-19 desde los 60 años

El umbral de la campaña mexicana para adultos mayores es 60 años, tanto para influenza como para COVID-19. Este dato resulta importante al consultar información de otros países, cuyos programas pueden utilizar edades distintas y no deben trasladarse automáticamente al contexto nacional.

Para VSR, el Compendio Nacional contempla la vacuna bivalente en personas de 75 años o más y en adultos de 60 a 74 años con comorbilidades, mediante una dosis única. Esta indicación debe distinguirse de la oferta de una campaña: es necesario confirmar qué institución dispone del biológico y bajo qué criterios lo aplica.

Un adulto mayor recibe sus segunda dosis de la vacuna contra Covid 19. Cuartoscuro

Embarazo: cada vacuna tiene su momento

La vacuna contra influenza puede administrarse en cualquier trimestre del embarazo, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato. Las embarazadas también están incluidas entre los grupos prioritarios contra COVID-19; durante el control prenatal deben revisarse la dosis previa y la indicación vigente del producto que se utilizará.

Para VSR, la estrategia nacional de 2026 señala la vacunación entre las semanas 32 y 36 de gestación. La Secretaría de Salud explica su propósito como una intervención “para proteger a sus bebés”, por lo que conviene preguntar por ella con anticipación durante las consultas prenatales.

¿Dónde consultar qué vacuna te falta?

La Secretaría de Salud ofrece el portal Dónde me vacuno para localizar puntos de atención. Antes de acudir, conviene confirmar la disponibilidad del biológico, especialmente contra VSR, y llevar la Cartilla Nacional de Salud o los comprobantes de aplicaciones anteriores para revisar el esquema.

bgpa