¿El Papa tiene cáncer? ¿Qué significa que le hayan detectado adenocarcinoma en una fase temprana?

El papa León XIV recibió un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar después de que los médicos analizaron tejido durante su operación en Roma. La confirmación da nombre al cáncer que motivó la intervención, aunque todavía quedan datos por conocer para determinar su alcance y los siguientes pasos de su atención.

Los cirujanos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho durante el procedimiento realizado en el Policlínico Gemelle, que duró aproximadamente 90 minutos y concluyó sin complicaciones; sin embargo, se informó de un hallazgo.

“Se ha detectado un nódulo en una fase muy temprana y está bien localizado”.

¿El adenocarcinoma significa que hay cáncer?

El adenocarcinoma sí es cáncer. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI) lo define como una neoplasia que se forma en tejido glandular. En el pulmón, se origina en células que recubren los alvéolos y producen sustancias como moco; pertenece al grupo de cánceres pulmonares de células no pequeñas.

La distinción entre encontrar una lesión y confirmar su naturaleza es importante. Las imágenes permiten identificar alteraciones sospechosas, pero el análisis del tejido aporta información sobre las células que las componen. En el caso de León XIV, el estudio realizado durante la cirugía confirmó el diagnóstico que los exámenes previos habían hecho sospechar.

El nombre del tumor tampoco establece cuánto ha avanzado. “Adenocarcinoma” identifica el tipo de cáncer; para conocer su extensión se necesita otro proceso, llamado estadificación, que permite ordenar los hallazgos y orientar las decisiones de tratamiento.

¿Qué significa encontrarlo en una fase muy temprana?

La detección temprana puede abrir la posibilidad de tratar un tumor cuando todavía es susceptible de retirarse mediante cirugía. En determinados cánceres de pulmón de células no pequeñas en estadio I, la operación puede ser el único tratamiento necesario, según la Sociedad Americana contra el Cáncer.

Sin embargo, la expresión “fase muy temprana” no basta para asignar al Papa un estadio I ni para asegurar que está curado. El NCI explica que la clasificación considera el tamaño y la extensión del tumor, la afectación de ganglios linfáticos y la presencia o ausencia de diseminación a otros órganos.

El boletín que emitió El Vaticano no precisa un estadio definitivo ni detalla el resultado del análisis de los ganglios; sin embargo, se informó que en los días posteriores continuarían los estudios del material extraído; esos resultados permitirán completar la información disponible sobre la enfermedad.

Las vacunas de ARN contra el cáncer de pulmón Imagen generada con IA

¿Por qué le retiraron parte del pulmón?

La extracción de un lóbulo se conoce como lobectomía. El pulmón derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo dos: retirar uno de ellos significa extirpar una sección anatómica del órgano, no el pulmón completo, explica la Sociedad Americana contra el Cáncer.

Una lobectomía puede formar parte del tratamiento de un cáncer temprano. Su elección depende de factores como la ubicación y el tamaño del tumor, además de la capacidad respiratoria del paciente; por ello, que se retire un lóbulo no demuestra, por sí mismo, que la enfermedad esté avanzada.

La técnica videoasistida, empleada en la operación del pontífice, permite realizar cirugía torácica mediante incisiones más pequeñas que las de una intervención abierta. El objetivo oncológico sigue siendo retirar el tejido afectado, mientras el abordaje busca reducir el impacto quirúrgico cuando las condiciones permiten utilizarlo.

Los nódulos pulmonares pueden indicar un adenocarcinoma Especial

¿Necesitará quimioterapia después de la operación?

El diagnóstico de adenocarcinoma no implica automáticamente que deba administrarse quimioterapia. La decisión depende del estadio, las características del tumor y los hallazgos de la cirugía, incluidos los márgenes: los bordes del tejido extraído que se revisan para identificar si contienen células cancerosas.

Algunos pacientes requieren tratamientos adicionales para disminuir el riesgo de que la enfermedad reaparezca. Según cada caso, las opciones pueden incluir quimioterapia, inmunoterapia o terapias dirigidas; no es posible establecer cuál correspondería al Papa únicamente con el nombre del tumor y la descripción de una detección temprana.