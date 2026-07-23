¿Adiós a las caries? Crean gel que podría ayudar a recuperar el esmalte dental 

Un gel dental desarrollado por científicos de la Universidad de Nottingham podría abrir una nueva vía para tratar el desgaste del esmalte, una de las capas más importantes de los dientes y también una de las más difíciles de recuperar una vez que se pierde.

El material, descrito en la revista Nature Communications, fue diseñado para imitar algunas funciones de las proteínas que participan en la formación natural del esmalte durante la infancia. A diferencia de los tratamientos convencionales con flúor, este gel no contiene flúor y busca promover la formación ordenada de nuevos minerales sobre la superficie dental.

El esmalte es la capa externa que protege los dientes frente al desgaste, los ácidos, los cambios de temperatura y la presión de la masticación. Aunque es el tejido más duro del cuerpo humano, no contiene células vivas, por lo que no puede regenerarse de manera natural cuando se daña o se erosiona.

¿Cómo funciona el gel que repara el esmalte dental?

De acuerdo con los investigadores, el gel se aplica sobre el diente y forma una capa delgada que entra en contacto con la superficie dañada. Esa película funciona como una especie de andamio microscópico, capaz de penetrar en grietas pequeñas, poros y zonas debilitadas del esmalte.

A partir de ahí, el material aprovecha los iones de calcio y fosfato presentes en la saliva para guiar el crecimiento de nuevos cristales minerales. Este proceso se conoce como mineralización epitaxial, y permite que los cristales nuevos se alineen con la estructura del diente en lugar de formar una capa separada.

Cómo desinfectar tu cepillo de dientes y evitar bacterias en tu boca Canva

En términos simples, el gel no solo cubre el daño: busca que la nueva capa mineral se integre con el esmalte existente y se parezca más al tejido sano.

¿Podría ayudar contra la sensibilidad dental?

El material también podría tener utilidad en personas con dentina expuesta. La dentina es la capa que se encuentra debajo del esmalte y puede quedar al descubierto por desgaste dental o retracción de las encías.

Cuando esto ocurre, los estímulos como frío, calor, azúcar o contacto pueden provocar dolor, debido a que la dentina contiene canales microscópicos conectados con los nervios del diente.

Los investigadores señalan que el gel puede formar una capa similar al esmalte sobre la dentina, lo que podría ayudar a reducir la sensibilidad y crear una superficie más resistente para algunos tratamientos dentales.

¿Por qué es importante reparar el esmalte?

La pérdida de esmalte es uno de los factores que favorecen la caries, la sensibilidad y otros problemas bucales. Los barnices de flúor y otros tratamientos actuales pueden fortalecer el esmalte que queda o ayudar a frenar el daño, pero no reconstruyen por completo la estructura original del tejido.

Por eso, el interés del nuevo gel está en su enfoque restaurador. En pruebas de laboratorio, el tejido tratado mostró una arquitectura y propiedades mecánicas similares a las del esmalte sano, incluso bajo condiciones que simulan cepillado, masticación y exposición a alimentos ácidos.

Cómo desinfectar tu cepillo de dientes y evitar bacterias en tu boca Canva

El doctor Abshar Hasan, autor principal del estudio, explicó que al aplicar el material sobre esmalte erosionado o dentina expuesta se promueve el crecimiento de cristales de manera organizada, con el objetivo de recuperar la estructura del esmalte natural.

¿Cuándo podría llegar a los consultorios?

Aunque los resultados son prometedores, el gel todavía debe avanzar hacia productos comerciales y uso clínico. El equipo de Nottingham trabaja en su desarrollo a través de la empresa emergente Mintech-Bio, con la intención de lanzar un primer producto en el futuro cercano.

El profesor Álvaro Mata, quien lideró el estudio, señaló que la tecnología fue pensada para ser segura, rápida de aplicar y escalable. Esto permitiría crear distintos productos, desde tratamientos profesionales para erosión del esmalte hasta opciones para sensibilidad dental o materiales que mejoren la adhesión de restauraciones.

Si llega a los consultorios, podría cambiar la forma en que se tratan la erosión dental, la sensibilidad y las primeras etapas del daño al esmalte.