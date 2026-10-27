83 Expo Dental AMIC: tecnología, insumos y actualización para odontólogos.

La evolución de la odontología y la incorporación de nuevas tecnologías en la práctica clínica hacen de la actualización profesional y el acceso a equipamiento especializado dos aspectos relevantes para el desarrollo del sector. En este contexto, la 83 Expo Dental AMIC, edición noviembre, se realizará del 4 al 8 de noviembre de 2026 en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, con una oferta dirigida a odontólogos y profesionales vinculados con la industria dental.

Durante cinco días, la exposición comercial reunirá a empresas nacionales e internacionales que presentarán insumos, productos y equipos para consultorios y clínicas. El encuentro busca acercar a los asistentes a distintas alternativas disponibles en el mercado, así como facilitar el contacto con proveedores y otros integrantes de la comunidad odontológica.

De acuerdo con la información de AMIC Dental, la edición contará con la participación de 130 empresas nacionales y transnacionales, con propuestas que abarcan diferentes necesidades de la práctica odontológica. La oferta incluye productos y equipos de distintas especialidades, además de soluciones relacionadas con los avances tecnológicos que se incorporan a los procesos de atención dental.

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Un espacio para conocer soluciones y tecnología odontológica

La transformación digital también forma parte de los cambios que experimenta la odontología. La disponibilidad de nuevas herramientas, equipos y materiales plantea oportunidades para que los profesionales conozcan alternativas que respondan a las necesidades de sus consultorios y clínicas.

En este escenario, las exposiciones especializadas permiten concentrar en un mismo espacio distintas propuestas comerciales y establecer contacto directo con las empresas participantes. Para los asistentes, recorrer los espacios de exhibición representa una oportunidad para conocer productos, revisar opciones de equipamiento y obtener información de proveedores antes de tomar decisiones de compra.

La 83 Expo Dental AMIC está dirigida al sector odontológico y contempla una oferta de insumos, productos y equipos para diferentes áreas de la profesión. Su formato también permite que los visitantes consulten la información de los expositores y conozcan las propuestas disponibles durante el encuentro.

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La aplicación Expo AMIC Dental, una herramienta para organizar la visita

Para facilitar la experiencia de los asistentes, AMIC Dental invita a descargar la aplicación oficial Expo AMIC Dental, desde la cual se realiza el proceso de registro y se obtiene el código QR necesario para acceder al evento, conforme a la información publicada por la organización.

La aplicación concentra información útil para planear la visita y mantenerse al tanto de las actividades. Entre sus funciones se encuentran la consulta de horarios y del programa de conferencias, así como el acceso a notificaciones sobre lo que sucede durante la exposición.

Además, la plataforma busca fortalecer la comunicación entre los integrantes de la comunidad de Expo AMIC Dental, al ofrecer un canal de contacto con proveedores y colegas. También facilita a los odontólogos el proceso de canje de boletos para participar en la rifa organizada por AMIC Dental, de acuerdo con las condiciones correspondientes.

La recomendación para quienes planean asistir es realizar su registro con anticipación, descargar la aplicación y consultar la información disponible para llegar al recinto con los datos necesarios para el acceso y la organización de sus actividades.

Exposición comercial y actualización científica

La agenda de la semana contempla dos componentes que es importante distinguir. Por una parte, AMIC Dental organiza la exposición comercial; por otra, la Asociación Dental Mexicana (ADM) organiza el congreso científico, con conferencias impartidas por especialistas de distintas áreas de la odontología.

El componente científico representa una oportunidad para que los asistentes conozcan contenidos especializados y continúen su formación profesional. Según el brief de la organización, las conferencias cuentan con valor curricular. Asimismo, AMIC Dental señala que otorga algunas becas dirigidas a estudiantes, profesionistas y odontólogos vigentes.

De esta manera, la semana reúne una oferta comercial y actividades de actualización profesional que atienden distintas necesidades de quienes participan en el ámbito odontológico.

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Cinco días de actividades en el World Trade Center

La 83 Expo Dental AMIC se llevará a cabo en los salones Mexicas 1 y 2 del World Trade Center de la Ciudad de México. El horario de atención será de miércoles a sábado, de 10:00 a 20:00 horas, mientras que el domingo 8 de noviembre el acceso estará disponible de 10:00 a 15:00 horas.

La organización también contempla una dinámica promocional vinculada con las compras de insumos, productos y equipos realizadas por los odontólogos durante la exposición. Conforme a la información proporcionada por AMIC Dental, los participantes que cumplan con las condiciones aplicables podrán participar para ganar uno de cinco automóviles MG de último modelo, con un vehículo sorteado por cada día de exposición. Para conocer los requisitos y las condiciones de participación, es importante consultar las bases oficiales de la promoción.

Con la participación de empresas del sector, una oferta de productos y equipos especializados y herramientas digitales para facilitar la experiencia de los visitantes, la 83 Expo Dental AMIC se perfila como un punto de encuentro para los profesionales interesados en conocer alternativas para sus consultorios, establecer relaciones con proveedores y mantenerse al tanto de las novedades de la industria.

Los interesados pueden consultar la información del evento y realizar su registro a través del sitio oficial de AMIC Dental: https://www.amicd ental.com.mx/home