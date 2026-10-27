Obtiene Hospital General del ISSSTE en Hidalgo, por segundo año consecutivo, premio a la excelencia en serología infecciosa

Por segundo año consecutivo, el Hospital General “Dra. Columba Osorio” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Hidalgo fue galardonado con el Premio a la Excelencia del Programa de Ensayos de Aptitud en Serología Infecciosa (EVECSi), otorgado por el Instituto LICON.

Este reconocimiento internacional avala la precisión y calidad de los procesos de laboratorio destinados a detectar y prevenir la transmisión de agentes infecciosos a través de transfusiones sanguíneas, protegiendo la salud de los derechohabientes.

El jefe del Banco de Sangre del nosocomio, José Noé Romero Bautista, destacó la trascendencia del galardón.

El Instituto LICON es un organismo técnico avalado por la Entidad Mexicana de Acreditación bajo normas internacionales de calidad. Este reconocimiento respalda la confiabilidad de los procedimientos que realizamos para contribuir a que las transfusiones sanguíneas se lleven a cabo con los controles de seguridad necesarios", puntualizó.

Durante el periodo de evaluación de 12 meses, el personal analizó paneles con muestras biológicas de contenido desconocido para medir su capacidad de respuesta e identificación de patógenos críticos como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), hepatitis virales y sífilis.

En cada una de las pruebas programadas, el área médica obtuvo una calificación del 100 por ciento.

Superar estas pruebas no es solo una cifra técnica, sino la certeza diaria de que cada unidad de sangre liberada protege directamente la vida de las y los derechohabientes", enfatizó Romero Bautista, quien hizo un reconocimiento especial a la química fármaco bióloga Ericka Rosario Robles González por su labor en el área de serología.

El jefe del Banco de Sangre del Hospital del ISSSTE, José Noé Romero Bautista, hizo un reconocimiento especial a la química fármaco bióloga Ericka Rosario Robles González por su labor en el área de serología. Especial

Alineados a las políticas de salud pública del gobierno federal, el personal del hospital del ISSSTE ya proyecta su siguiente meta: conseguir la certificación internacional ISO 9001 para consolidar la estandarización y excelencia operativa en todos sus procesos clínicos.